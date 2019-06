Diretta su Rai3 dalle 21,05 Serie B, il Cittadella cerca una storica promozione contro il Verona Stasera al Bentegodi il ritorno della finale dei playoff

Una fase del match di andata

Condividi

Cittadella a un passo dalla storia, ma il Verona ha i mezzi per rimontare. Ultimo atto dei play-off di B, a sorridere sarà comunque una formazione veneta ma è evidente che, dopo la doppietta di Diaw di giovedì sera al Tombolato, sia la compagine di Venturato (che recupera dopo la squalifica Branca e Panico, out il solo Settembrini) la grande favorita per accompagnare Brescia e Lecce in A. E sarebbe anche la prima volta in assoluto. La storia però è ancora tutta da scrivere.L'Hellas, vista la classifica migliore al termine della stagione regolare, deve vincere con due gol di scarto per tornare in paradiso. In caso di parità di punteggio al Bentegodi, infatti, si terrà conto della differenza reti nei 180'; qualora dovesse esserci un'ulteriore parità, niente supplementari o rigori, verrebbe promosso il Verona.Il Cittadella non vuole smettere di sognare, ma forti del supporto del Bentegodi (dove si giocherà a partire dalle 21.15, diretta su Rai 3, arbitra Marco Piccinini) Pazzini e compagni tenteranno l'impresa. Per Alfredo Aglietti una sfida doppia visto che fin qui il suo score con il Cittadella è da dimenticare: 3-0 alla 37a giornata, appena subentrato a Fabio Grosso, 2-0 giovedì, anche se entrambe le partite si sono giocate al Tombolato.