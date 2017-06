Partita di andata della finale Serie B, playoff. Fra Carpi e Benevento finisce senza reti, ai sanniti ora basta il pari Ospiti pericolosi con Viola, gli emiliani ci provano con Lasagna, Di Gaudio e Bianco. Giovedì il ritorno in Campania

Condividi

Finisce senza reti l'andata della finale del playoff fra Carpi e Benevento. Ai giallorossi basterà un pari in casa nel ritorno di giovedì per ottenere la prima storica promozione in serie A. Gli emiliani, invece, sono costretti a vincere per poter riabbracciare la massima divisione dopo un solo anno di cadetteria.Più pimpanti gli ospiti in avvio al 'Cabassi'. Belec manda in corner il sinistro di Viola. La risposta emiliana nel contropiede di Letizia, Lasagna però svirgola la conclusione. La fase intensa della gara dura fino all'intervallo. Secondo tempo più compassato, Di Gaudio si procura un'occasione ma non centra il bersaglio. Nel finale, quando sembrava che le squadre potessero risparmiare energie in vista del ritorno, la partita si riaccende. Diagonale di Bianco di sull'esterno della rete, l'effetto ottico inganna il pubblico che urla al gol. Qualche spunto interessante per i sanniti che controllano gli ultimi minuti.