Blitz della Guardia di Finanza Servizi Colosseo, inchiesta su Mondadori Electa e CoopCulture

Condividi

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato una serie di perquisizioni e acquisizioni in un'inchiesta della Procura milanese per frode fiscale e turbativa d'asta su Mondadori Electa, casa editrice che si occupa di mostre e fa parte del gruppo di Segrate, e sul consorzio di cooperative CoopCulture. Il blitz in relazione alla gestione della vendita dei biglietti e dei cosiddetti "servizi aggiuntivi" offerti ai visitatori del Colosseo e di altri importanti siti culturali, artistici e archeologici della Capitale.Si ipotizzano, oltre alla frode fiscale sugli utili dei "servizi aggiuntivi", presunte irregolarità nell'assegnazione del bando al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mondadori Electa e Coopculture. L'inchiesta è condotta dal pm Stefano Civardi..