Mercati Servizi nell'eurozona meglio delle attese. Il Btp Italia fa il pieno: collocati 22 miliardi

di Fabrizio Patti Rimangono tutte deboli le borse europee, anche se il Ftse Mib di Milano (-0,67%) ha recuperato rispetto ai minimi di giornata.E' stata una giornata di moderati ribassi anche in Asia. E sono di poco negativi, dopo la giornata positiva di ieri, i future che anticipano l'apertura di Wall Street.I mercati sono influenzati dalle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Ieri il presidente Trump ha nuovamente indicato la Cina come la responsabile della diffusione della pandemia nel mondo. E il Senato ha votato una legge che potrebbe portare alla cancellazione dalle borse americane delle società cinesi che non si adegueranno ai principi contabili statunitensi.Oggi è arrivato un dato discreto dal fronte dell'economia reale. L'indice dei direttori acquisti, o Pmi, dell'Eurozona, che dà conto degli ordini e delle aspettative, a maggio è risalito rispetto ai minimi di aprile. Sopra le aspettative soprattutto il dato dei servizi, passato da 12 a 28 punti; il consensus degli analisti, riportato da Teleborsa, era di 25. La manifattura è tornata a 39,5 punti, da 33,4, poco sopra le attese. E' comunque una situazione di calo forte, perché siamo ben sotto quota 50, che segna il discrimine tra espansione e contrazione.Sul fronte dei titoli di Stato ieri si è chiuso con un successo il collocamento ai privati del Btp Italia: raccolti 14 miliardi in tre giorni, contro un'attesa del Tesoro di 8 miliardi e mezzo. E oggi è stato il turno degli investitori istituzionali. Raccolta per 8,3 miliardi, a fronte di richieste per oltre 11. La raccolta complessiva è quindi di poco più di 22 miliardi di euro. Il prezzo è rimasto sulla parte bassa della forchetta, all'1,40%, proprio per la forte richiesta.Lo spread, intanto, cresce di 5 punti base, a quota 218 punti.A Piazza Affari cali per tutti i settori, con alcune eccezioni: utilities, chimico-farmaceutico, industriali e Tlc.Tra i titoli exploit di Nexi (+7%), dopo la pubblicazione dei dati di Mastercard: ad aprile il numero di carte che per la prima volta sono state usate per fare acquisti sul web è salito dell’8% rispetto al 2019. Salgono di più del 2% Exor (dopo la conferma del presidente john Elkann che sarà distribuito il dividendo straordinario di Fca), Pirelli e Diasorin.Maggiori ribassi per Juventus, Tenaris, Generali e Banco Bpm.