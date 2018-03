Servizi russi acquistano apparecchiature per hackeraggio di ogni tipo di smartphone

Uffici regionali del servizio di sicurezza russo FSB e dell’Ufficio Investigazioni presso la Procura Generale russa hanno acquistato apparecchiature elettroniche per la violazione del sistema di protezione di ogni tipo di smartphone con sistemi operativi iOS e Android. L’acquisto sarebbe stato effettuato tramite una gara d'appalto per forniture di beni e servizi agli enti pubblici.L’acquisto è stato effettuato indirettamente, tramite i partner locali russi, società “Lan-Proekt” w “Sudebnyje tehnologii” (Tecnologie investigative) della società israeliana Cellebrite. Quest’ultima si specializza sullo sblocco, non autorizzato dal produttore, dei sistemi mobili Apple e di altri marchi.Sono trapelate anche alcune cifre riguardanti l’acquisto dei software a hardware UFED Touch2 prodotto da Cellebrite: la sede regionale di Volgograd dell’Ufficio Investigazioni presso la Procura Generale russa ha speso complessivamente 11.500 euro, mentre la sede regionale del Servizio di sicurezza russo FSB di Khabarovsk ha sborsato ben 17mila euro.Il produttore israeliano afferma che il suo sistema di sblocco permette di estrarre qualsiasi informazione dagli smartphone, compreso il traffico telefonico, scambi di SMS e la corrispondenza nel messenger Telegram.