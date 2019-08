ITALIA

2019/08/14 09:02

Cosenza Seviziata e violentata per 10 anni: 5 arresti per violenza sessuale di gruppo a Corigliano Secondo la ricostruzione degli inquirenti tutto sarebbe cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo

Un'indagine lampo durata sette giorni dal momento della denuncia, della vittima, quella che a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, ha portato alla luce uno scenario raccapricciante. "Tutto è cominciato da una relazione sentimentale extraconiugale - riferisce all'Adnkronos Cataldo Pignataro, dirigente del Commissariato di Corigliano Rossano - tra la donna albanese ed un uomo, che con il passare del tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo".



"Una relazione sentimentale trasformatasi in 10 anni di sevizi e violenze - continua Pignataro - con incontri e prestazioni sessuali con altri uomini che si sono appunto protratti nel tempo: sono arrivati a violentare la vittima anche in 20 contemporaneamente. E nella casa dove avvenivano le sevizie sono stati trovati anche strumenti per pratiche sadomaso".



La polizia di Cosenza sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque soggetti accusati, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione. Le indagini dei poliziotti del commissariato di Corigliano Rossano insieme con quelli della squadra mobile di Cosenza e con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale di Rende hanno consentito di fare luce sulla vicenda di violenza sessuale e di sevizie.



