Regno Unito Sfida Johnson-Hunt per la guida dei Conservatori e del governo britannico Eliminato Gove, ora il ballottaggio finale a due sarà in mano alla base del partito Tory

Boris Johnson contro Jeremy Hunt: sarà questa la sfida per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo primo ministro britannico. L'esito della corsa è affidato al ballottaggio finale fra gli iscritti del partito di governo: lo ha stabilito il quinto e ultimo scrutinio preliminare fra i 313 deputati conservatori.L'ex sindaco di Londra Johnson ha ottenuto 160 voti, confermandosi primo, mentre il ministro degli Esteri Hunt si è fermato a 77. Eliminato invece Michael Gove, con 75 preferenze.Al voto decisivo, che si terrà entro luglio, saranno dunque chiamati i circa 160mila iscritti al Partito conservatore britannico. Il vincitore diventerà automaticamente il successore della May a Downing Street.