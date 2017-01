Rimini, 28enne sfregiata con l'acido dall'ex compagno Ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena e rischia di perdere la vista

Sfregiata con l'acido dal suo ex compagno: una riminese di 28 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena e rischia di perdere la vista. Già in passato la donna aveva denunciato maltrattamenti da parte dell'uomo.La donna è stata aggredita ieri sera dall'ex, originario di Capo Verde, rintracciato stamani dalla Polizia di Stato. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri. In agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta.