Tennis Shanghai. Berrettini battuto in due set, Zverev in finale Il tedesco si impone 6-3, 6-4 sull'azzurro

Sfuma il sogno di Matteo Berrettini nel torneo Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro è stato sconfitto in semifinale dal tedesco Alexander Zverev col punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un'ora di gioco.Il numero 6 al mondo domani affronterà per il titolo il russo Daniil Medvedev, vittorioso sul greco Stefano Tsitsipas (7-6/7-5).Rimane comunque ampiamente positiva la settimana di Berrettini, che resta aggrappato all'ottavo posto - l'ultimo utile - della "Race to London", la classifica che prende in considerazione solo i punti accumulati dal primo gennaio di quest'anno e che designa gli otto partecipanti alle Atp World Tour Finals di novembre.Il tennista romano può inoltre consolarsi con il nuovo best ranking: da lunedì sarà numero 11 della classifica mondiale, ad appena 10 punti dalla decima poltrona (occupata al momento da Bautista Agut), scavalcando Fabio Fognini e diventando il nuovo numero uno d'Italia, il 31esimo della storia.Zverev, intanto, andrà a caccia del 12esimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato a Ginevra e la finale persa ad Acapulco. Di fronte però avrà il tennista più in forma del momento: quella di Shanghai è infatti la sesta finale di fila per Medvedev, che ha vinto a Cincinnati e San Pietroburgo ed è invece uscito sconfitto da Washington contro Kyrgios e Montreal e Us Open per mano di Nadal.