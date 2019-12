Era nato a Roma nell'autunno del 1938 Shoah: morto Piero Terracina, i funerali nel ghetto ebraico Con un lungo e commosso applauso Roma ha salutato Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz deceduto ieri all'età di 91 anni

Il carro funebre, prima di ripartire verso il reparto israelitico del cimitero Verano, dove si svolge la cerimonia funebre, è stato accolto in una piazza gremita di gente al Portico d'Ottavia, nello slargo adiacente alla Sinagoga.Tra i presenti il rabbino Riccardo Shemuel Di Segni, che davanti al feretro ha recitato i salmi di rito; il presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello; il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio; la presidente del I Municipio di Roma, Sabrina Alfonsi; gli ultimi sopravvissuti della Shoah.Terracina fu arrestato insieme alla famiglia il 7 aprile 1944 a Roma, appena 15enne. Dopo una breve detenzione a Regina Coeli, fu trasferito ad Auschwitz, in Polonia, dove furono uccisi gli altri 7 membri della sua famiglia.Ha sfilato al Portico di Ottavia, nel cuore del ghetto ebraico di Roma, il feretro con la salma di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz morto ieri a 91 anni nella Capitale.Diversi esponenti della comunità ebraica gli hanno reso omaggio, ma tra loro c'era anche tanta gente comune.Visibilmente commosso, tra i presenti,Sami Modiano, ebreo romano ex deportato e grande amico di Piero.