Palazzo Madama Sì definitivo Senato su riforma giudizio abbreviato: inapplicabile per delitti puniti con ergastolo L'approvazione con 168 voti a favore, 48 contrari e 43 astensioni

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che prevede l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il provvedimento ha ottenuto 168 sì, 48 no e 43 astenuti.Il ddl sul giudizio abbreviato era stato licenziato dalla Commissione Giustizia martedì 5 marzo con il conferimento del mandato al Presidente relatore, Ostellari, a riferire favorevolmente sul testo come trasmesso dalla Camera dei deputati.Il testo si compone di 5 articoli e prevede che se, a seguito di contestazioni del pubblico ministero, si procede per delitti puniti con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato. Se, all'esito dell'udienza preliminare, l'imputazione rende ammissibile il giudizio abbreviato, l'imputato può chiederlo entro 15 giorni. Le disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore.Il ddl - ha affermato il relatore - non incide sulle garanzie e sui diritti della difesa, la sua finalità è quella di evitare l'accesso a sconti di pena a chi si è macchiato di reati quali omicidio volontario, violenza aggravata, devastazione e strage, sequestro di persona.