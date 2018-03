ECONOMIA

2018/02/28 17:34

Verona Melegatti è salva. Sì del Tribunale al concordato preventivo per consentirne l'acquisto Hausbrandt in campo per rilevare la storica azienda dolciaria

Melegatti: ritirata la cassa integrazione, riprende la produzione di pandoro e panettoni

Melegatti: ritirata la cassa integrazione, riprende la produzione di pandoro e panettoni Melegatti: è cassa integrazione. Sfornato l'ultimo pandoro 2017

Melegatti: è cassa integrazione. Sfornato l'ultimo pandoro 2017 Melegatti: c'è fondo maltese, parte la produzione natalizia Condividi Il Tribunale di Verona ha concesso il concordato preventivo per la Melegatti di San Giovanni Lupatoto. A renderlo noto è Hausbrandt Trieste 1892 Spa, la società del caffè con sede a Treviso che è pronta a rilevarla.



Appresa la notizia, secondo quanto spiegano fonti vicine all'azienda guidata dalla famiglia Zanetti, Hausbrandt ha attivato i propri professionisti e conferma il suo impegno nell'operazione, per cui "ha già pronta la struttura finanziaria per poter procedere con l'acquisizione di Melegatti e conferma il proprio interesse nel portare avanti l'operazione".

