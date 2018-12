Si dimette direttore sala stampa del Vaticano Greg Burke, al suo posto Gisotti Cambia il vertice per le comunicazioni di papa Francesco. Lascia anche la numero due Paloma García Ovejero. La sala stampa sarà guidata da Alessandro Gisotti

Paloma and I have resigned, effective Jan. 1. At this time of transition in Vatican communications, we think it’s best the Holy Father is completely free to assemble a new team. — Greg Burke (@GregBurkeRome) 31 dicembre 2018

I joined the Vatican in 2012. The experience has been fascinating, to say the least. Thank you, Pope Francis. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/joxX4YoYSn — Greg Burke (@GregBurkeRome) 31 dicembre 2018

Il Santo Padre Francesco ha accettato le dimissioni del direttore e del vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke e Paloma García Ovejero, e ha nominato direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti, finora Coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione. Così in una nota della Santa Sede.In un tweet, Burke - giornalista americano, arrivato in Vaticano nel 2012 - spiega le dimissioni come parte del processo di rinnovamento che sta investendo tutta la macchina comunicativa di Papa Francesco: "In questa fase di transizione delle comunicazioni del Vaticano, penso sia meglio che il Santo Padre sia completamente libero di mettere insieme una nuova squadra". "Sono entrato in Vaticano nel 2012. L'esperienza è stata affascinante, per non dire altro. Grazie Papa Francesco. Un abrazo muy fuerte", aggiunge Burke concludendo con un altro tweet: "Nuovo anno, nuove avventure".Il prefetto per il dicastero delle Comunicazioni, Paolo Ruffini, ha commentato la "autonoma e libera scelta" dei due portavoce: "Greg e Paloma (per questo compito indicati dal mio predecessore, mons. Dario Edoardo Viganò) sono stati il primo direttore e la prima vice direttrice della Sala Stampa dopo l'avvio della riforma del sistema della comunicazione della Santa Sede decisa dal Santo Padre. Il loro significativo impegno ha contribuito al cammino di riforma che oggi - secondo loro stessi - per essere portato a compimento richiede un veloce passaggio di testimone, nello spirito di servizio alla Chiesa che tutti ci accomuna. È proprio con questo spirito di servizio e di fedeltà al Santo Padre che io stesso porterò avanti il complesso cammino di tale importante riforma - conclude Ruffini -. L'anno che ci si apre davanti è denso di appuntamenti importanti che richiedono il massimo sforzo di comunicazione. Ho piena fiducia che Alessandro Gisotti, sino ad ora coordinatore dei social media del dicastero per la Comunicazione e già vice-caporedattore alla Radio Vaticana, saprà guidare ad interim la sala stampa, in attesa che ne sia definito al più presto il nuovo assetto".In un comunicato, il nuovo portavoce Gisotti ringrazia papa Francesco per la fiducia "in un momento così delicato per la comunicazione della Santa Sede", aggiungendo: "Mi sono messo a piena disposizione del prefetto Paolo Ruffini. Cercherò di adempiere all'incarico affidatomi al meglio delle mie capacità, con quello spirito di servizio alla Chiesa e al Papa che ho avuto il privilegio di imparare stando accanto a padre Federico Lombardi per quasi 20 anni".