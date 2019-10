Avellino Si fermano per soccorrere un auto, in due travolti e uccisi Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e ferite altre quattro persone

Si erano fermati su un viadotto della statale Ofantina bis, poco prima dello svincolo di Montemarano (Avellino) per soccorrere un'auto rimasta in panne, poi sono stati travolti e sbalzati giù dal viadotto da un'altra auto che procedeva nella stessa direzione. E' questa la dinamica che emerge dalle indagini dell'incidente costato la vita a due persone. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta.Le vittime sono Carmine Molisse, 52 anni, dipendente del comune di Serino (Avellino) e Antonio De Feo, 64 anni, titolare di una macelleria a San Michele di Serino (Avellino). Come facevano spesso, erano diretti verso i boschi del monte Terminio per cercare funghi.Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e ferite altre quattro persone. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, dove i Vigili del Fuoco hanno da poco recuperato i corpi delle vittime, è presente insieme a carabinieri e polizia, il consulente della Procura di Avellino, Alessandro Lima.