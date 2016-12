Mercati Si riaccende Mediaset, borse stabili

di Paolo Gila In un clima di scambi ridotti e con gli indici poco mossi, le borse europee hanno vissuto una mattinata senza grandi scossoni. L’indice Ftse Mib viaggia poco sopra la parità in linea con l’andamento di Parigi e Francoforte, mentre Londra è chiusa per festività.Sospesi dalla Consob i titoli azionari e obbligazionari di Monte dei Paschi di Siena fino a quando non sarà chiarito il piano di risanamento dell’istituto toscano rispetto alle richieste della Banca Centrale Europea, Piazza Affari ha trovato altri spunti su cui convogliare le attenzioni grazie agli acquisti che sono tornati su Mediaset. Vicina più volte alla sospensione per eccesso di rialzo, il titolo del Biscione segna a metà seduta un apprezzamento di circa il 5 e mezzo per cento. Con ogni probabilità ad operare sono mani amiche dell’uno e dell’altro gruppo, Mediaset e Vivendi, che si stanno fronteggiando per il controllo, in un’ottica di rafforzamento delle posizioni e soprattutto in vista delle future alleanze per la difesa o la conquista della maggioranza. In questa dinamica beneficia anche Telecom Italia, società dove Vivendi è il socio di riferimento, in progresso dell’1 e mezzo per cento.In luce anche il titolo Parmalat, che guadagna il 9% dopo l’annuncio dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria da parte di Lactalis, altro gruppo francese. Nel caso andasse a compimento l’operazione, sarà effettuato il delisting cioè la fuoriuscita della storico marchio dal listino di Piazza Affari.Calma piatta per spread ed euro, rispettivamente a 161 punti base e a quota 1,04 e 50 contro dollaro.