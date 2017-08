Si rompe conduttura, trentadue comuni campani senz'acqua La Protezione Civile della Regione Campania spiega che la riparazione richiederà l'intera giornata

Condividi

Trentadue comuni campani - 12 della provincia di Napoli, 19 del Casertano e uno del Beneventano - si sono svegliati questa mattina senza'acqua a causa della improvvisa rottura, avvenuta ieri sera, di un adduttore idrico in corrispondenza del comune di Ruviano, nell'Alto Casertano.Con una nota la Protezione Civile della Regione Campania spiega che "in atto l'intervento di riparazione del grande adduttore idrico ubicato tra Gioia Sannitica e Ruviano. I tecnici sono al lavoro già dalla scorsa notte e hanno provveduto a svuotare la condotta. L'intervento di riparazione terminerà nel pomeriggio, subito dopo occorrerà caricare l'adduttore e mettere a pressione l'acqua. Le operazioni richiederanno una giornata intera".Al momento sono senz'acqua, nel Casertano, il capoluogo Caserta, e i centri di Ruviano, Caiazzo, Castel Morrone, Bellona, Piana di Monteverna, Pontelatone, Alife, Baia e Latina, Alvignano, Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico e Orta di Atella; nel Sannio l'interruzione si registra ad Amorosi, mentre nel napoletano i centri in difficolt sono Caivano, Afragola, Casoria, Acerra, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo, Cercola, Casavatore, Arzano, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli.