Si suicida il figlio primogenito di Tina Turner, Craig Craig era il primo figlio di Tina Turner avuto da una relazione con Raymond Hill, sassofonista della sua band, quando lei aveva 18 anni. Quattro anni dopo la cantante sposò IkeTurner dalla cui relazione è nato Jake, oggi 57enne.

Condividi

Tina Turner's Firstborn Son Craig Turner Dead from Suicide https://t.co/HHPVOwmlnu — TMZ (@TMZ) 4 luglio 2018