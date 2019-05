Australia Siamo tutti Crocodile Dundee: il cacciatore cattura il coccodrillo a mani nude

Come insegna Crocodile Dundee, in Australia si fa così. Un cacciatore australiano (cacciatore di grossi pitoni), Nicholas Milyari Fitzpatrick, stava attraversando un ponticello su un fiume insieme con suo nipote, quando ha notato nell'acqua un coccodrillo.Fitzpatrick non ci ha pensato due volte e, mentre il nipote filmava la scena, è entrato in acqua e con una mossa fulminea ha catturato il rettile a mani nude. Si trattava di un coccodrillo d'acqua dolce lungo circa 1,5 m (Fitzpatrick è alto 1,92 m), che il cacciatore ha subito rilasciato in acqua. Dundee avrebbe approvato.