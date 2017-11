Il vincitore delle Regionali Sicilia: Musumeci, un politico di lungo corso

Il neo presidente della Giunta regionale della Sicilia, Nello Musumeci, è un politico di lungo corso, esponente storico e di primo piano della destra siciliana. Candidato superando le iniziali resistenze di Forza Italia, ha guidato uno schieramento comprendente anche Udc, FdI e Lega. Sul suo nome si è compattato il centrodestra.Musumeci, 62 anni, di Militello in Val di Catania, bancario, giornalista pubblicista, è entrato in politica a 15 anni nelle file della Giovane Italia, l'organizzazione giovanile del Msi. A vent'anni è stato eletto consigliere comunale nella sua città. A trentadue anni segretario provinciale del Msi. Ha poi rivestito il ruolo di consigliere provinciale di Catania dal 1990 fino al 1993. L'anno successivo, è stato il primo presidente di Provincia eletto direttamente.Per tre legislature è stato eletto deputato, con An, al Parlamento europeo (1994-2009). Durante e dopo la preoccupante eruzione dell'Etna del 2001 è stato commissario del governo per l'emergenza e la ricostruzione sul vulcano. Nel settembre 2005 - in polemica con Fini - ha abbandonato An e fondato "Alleanza Siciliana", movimento autonomista di destra a carattere regionale. Nel 2008 consigliere comunale nel capoluogo etneo. Tre anni dopo è entrato a far parte del governo Berlusconi, quale sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali.Candidato presidente nel 2012, con il 25,7% dei consensi è stato sconfitto da Rosario Crocetta che ha avuto il 30,5%. Nel 2015 ha fondato il movimento politico siciliano #Diventerà Bellissima, che rievoca le parole del giudice Paolo Borsellino. Nel 2013 è stato eletto all'unanimità presidente della Commissione regionale antimafia. Ha annunciato che la presidenza della Regione sarà l'ultima tappa della sua lunga esperienza politica.