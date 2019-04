Il voto Sicilia: a Motta Sant'Anastasia eletto primo sindaco leghista Eletto Anastasio Carrà esponente della Lega appoggiato da una lista Civica

Il primo sindaco leghista in Sicilia: a Motta Sant'Anastasia (Catania) è stato eletto sindaco Anastasio Carrà esponente della Lega appoggiato dalla lista Civica "Carrà sindaco". Ha ottenuto il 44,12% dei voti. Il comune catanese ha meno di 15 mila abitanti quindi viene eletto chi ottiene più voti."Da segretario della Lega avere candidati della Lega al ballottaggio per diventare sindaci a Gela e a Mazara del Vallo, vincere a Motta Sant'Anastasia e percentuali a doppia cifra a Caltanissetta, a Monreale e a Bagheria è una cosa emozionante, quindi ringrazio i siciliani per la fiducia che vedremo di meritarci fino in fondo". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, ribadendo di essere "felice per il voto siciliano" alle comunali.