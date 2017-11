Elezioni regionali Sicilia, affluenza in lieve calo: alle 19 aveva votato il 36,39%, -1,27% sul 2012 I seggi, aperti dalle 8, chiudono alle 22. Cinque i candidati alla guida della Regione siciliana. Subito dopo la chiusura delle urne saranno diffusi gli exit poll. Lo spoglio e i risultati ufficiali a partire da lunedì mattina. Speciale di Rainews24 dalle 21.50

Affluenza in lieve calo in Sicilia per le elezioni regionali: alle 19, dopo il riepilogo di tutte le sezioni, ha votato il 36,39% degli elettori (1.695.182 su 4.661.111), con un calo pari a 1,27% rispetto alle regionali del 2012, quando aveva votato l'37,66%.I dati sono stati diffusi dal servizio elettorale della Regione siciliana.La Sicilia è chiamata ad eleggere il suo presidente e l'Assemblea regionale. Cinque i candidati alla guida della Regione siciliana:per il Movimento 5 stelle,per il centrodestra,per il centrosinistra,, sostenuto da Mdp, Sinistra Italiana e Verdi. In corsa anche, per il movimento indipendentista “Siciliani Liberi”.Urne aperte fino alle 22. Sono 4 milioni 681mila gli elettori chiamati ad eleggere il presidente della Regione e i 70 componenti dell'Assemblea regionale siciliana. Subito dopo la chiusura dei seggi verranno diffusi gli exit poll. Lo spoglio e i risultati ufficiali a partire da lunedì mattina.