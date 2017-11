Elezioni regionali Sicilia, al 'partito del non voto' la maggioranza assoluta

In Sicilia vince ancora il "partito del non voto" che conquista la maggioranza assoluta.Solo il 46,76% ha infatti votato per l'elezione del presidente dell'Assemblea regionale, mentre il 53,23% ha disertato le urne.Un dato superiore a quello registrato in occasione delle ultime consultazioni di cinque anni fa, quando aveva votato il 47,41%, con un calo dell'affluenza dello 0,65%.In totale, secondo il dato definitivo, hanno votato 2.179.474 elettori su 4.661.111 aventi diritto, mentre cinque anni fa avevano votato 2.203.165 persone.Solo in tre province su nove la percentuale è più alta rispetto al 2012: a Messina ha votato il 51,69% (51,24%), a Catania il 51,58% (51,09%) e a Palermo il 46,4 (46,28%). Nel resto dell'isola l'affluenza è stata inferiore: Siracusa 47,55% (48,48%), Ragusa 47,48% (49,63%), Trapani 45,43% (47,53%), Caltanissetta 39,83% (41,35%), Agrigento 39,6% (41,34%), Enna 37,68% (41,7%). Solo Catania e Messina, quindi, sono le province dove ha votato oltre la metà dell'elettorato.