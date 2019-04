Al voto 34 comuni Sicilia, urne aperte domenica 28 aprile per le elezioni amministrative

Siciliani al voto domenica prossima e per 7 dei 34 comuni, quelli che superano i 15 mila abitanti, le urne potrebbero riaprirsi anche il 12 maggio. Per quella data è previsto infatti il turno di ballottaggio. La soglia per evitare il secondo turno è fissata al 40 per cento. In quell'occasione la sfida sarà tra i due candidati che raccoglieranno il maggiore numero di preferenze.I 34 comuni della regione autonoma chiamati a scegliere il sindaco e rinnovare i consigli sono 7 con sistema proporzionale e 27 con il sistema maggioritario. In totale, sono 496.350 i cittadini interessati dalla consultazione.Lo scrutinio comincerà già alle 23 non appena si chiuderanno i seggi. Le operazioni di voto dell'eventuale turno di ballottaggio si svolgeranno domenica 12 maggio sempre dalle 7 alle 23.Le Amministrative siciliane del 28 aprile rappresentano l'ultimo test elettorale prima delle Europee di maggio. La lettura dell'esito delle urne dall'unico capoluogo chiamato a rinnovare i propri organi, Caltanissetta, potrebbe fornire spunti interessanti da analizzare pure a Roma. Nel capoluogo posizionato nel cuore della Sicilia verrà infranto un tabù per il M5s: il tema delle alleanze. Per la prima volta il M5s sperimenterà una "intesa tecnica", un accordo con il Movimento civico "Più città" che prevede pure, in caso di conquista delle chiavi del comune, la nomina di un assessore indicato dagli alleati. L'obiettivo è l'elezione a sindaco dell'architetto Roberto Gambino, 57 anni, dipendente comunale. Il centrodestra punta invece su Michele Giarratana, storico uomo di destra. Giarratana ci riprova: cinque anni fa si candidò, arrivò al ballottaggio ma finì sconfitto dall'attuale sindaco uscente, Giovanni Ruvolo, che ha preferito non ricandidarsi. E a proposito di ritorni, tenta una nuova scalata l'ex sindaco Totò Messana, portabandiera della coalizione di centrosinistra. Completano l'elenco Salvatore Licata, già sindaco di Bompensiere, Rocco Gumina sostenuto da una lista civica, ed Oscar Aiello, espressione della Lega.Nel Nisseno si voterà pure a Gela, il più grande tra i comuni al voto.