Il provvedimento spacca Sicurezza, M5S si divide. Mantero attacca decreto: "Incostituzionale e stupido" Il provvedimento "creerà illegalità dove non c'era e ridurrà integrazione"

Il Movimento Cinque Stelle si divide sull'applicazione del decreto sicurezza di Salvini dopo le forti polemiche sollevate da alcuni sindaci A riaprire la ferita tra i grillini è Matteo Mantero, parlamentare vicino al presidente della Camera, Roberto Fico, che lancia un vero e proprio affondo via Facebook nei confronti del provvedimento fortemente voluto dalla Lega: "Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sarà smontato dalla Consulta: creare illegalità dove non c'era, ridurre l'integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del Pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell'immigrazione e ora passano per i paladini dell'integrazione. Filotto insomma..."."La prossima volta - avverte Mantero - proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto".