Il premier incontrerà i sindaci Sicurezza, manifestazione a Palermo per dire "No al Decreto" Alle 11 in piazza Pretoria, davanti al Comune il sit-in a sostegno del sindaco Orlando e degli altri sindaci "disobbedienti". Il governatore della Toscana Rossi ai due vicepremier: "Non siete i padroni del Paese". Salvini invita i sindaci "disobbedienti" a dimettersi

Associazioni, partiti, enti e comuni cittadini saranno in piazza oggi a Palermo per dire il proprio "no" al decreto Salvini. Alle 11 in piazza Pretoria, davanti al Comune, è in programma il sit-in a sostegno della posizione del sindaco Leoluca Orlando, capofila dei primi cittadini "disobbedienti" che hanno deciso di non applicare la norma in attesa che ne sia valutata la costituzionalità.In piazza ci sarà anche Libera Sicilia, il cui coordinatore regionale Gregorio Porcaro ha fatto sapere come "saremo insieme a quanti credono nei diritti umani contro ogni tentativo di creare divisioni. Cosa che punta a fare questo decreto, il cui risultato non potrà che essere paura e conflitti".Sostegno al sindaco è giunto anche da Zaher Darwish, consigliere della Consulta delle Culture della città di Palermo. Da parte sua c'è "pieno sostegno alla sua iniziativa e a quella di altri sindaci del nostro Paese che si pongono l'obiettivo di arginare la costante aggressione ai valori umani e di solidarietà, minacciati da norme come quella del decreto Salvini".Anche il Pd siciliano sarà in piazza. Il segretario regionale Davide Faraone ha infatti assicurato via Facebook: "Sarà sempre più un partito di strada. Faremo le nostre battaglie nelle istituzioni, ma staremo nelle piazze, vicino ai cittadini e ai loro bisogni, contro il governo pentaleghista, razzista e populista. Saremo in piazza con tutti i cittadini che hanno organizzato spontaneamente il sit-in".Per Claudia Casa, direttore di Legambiente Sicilia, "siamo convinti che il sostegno alla disobbedienza di questi amministratori rappresenta una presa di posizione netta contro la mortificazione della dignità umana e il disprezzo dei diritti che stanno a fondamento della nostra carta costituzionale".Tra i sindaci e il ministro dell'Interno c'è stato un ripetuto botta e risposta. Salvini ha invitato i "disobbedienti" a dimettersi. E sulla sospensione, decisa dai primi cittadini, della parte del decreto relativa ai migranti, l'Anci ha chiesto l'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Fonti di palazzo Chigi ritengono "inaccettabile" la "violazione" della legge, ricordando che "il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalità". Dunque, "disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità". Detto questo, Conte fa sapere di essere disponibile ad incontrare i sindaci, alla luce della richiesta avanzata dall'Anci di un tavolo "urgente"."Cari Di Maio e Salvini, ficcatevi in testa che non siete i padroni del Paese", scrive il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un lungo post sulla sua pagine FB in cui sostiene la posizione dei sindaci che si sono ribellati al cosiddetto decreto sicurezza "una legge disumana - lo definisce - che mette sulla strada, allo sbando, decine di miglia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità organizzata, aumentando l'insicurezza. Fanno bene i sindaci a ribellarsi", sostiene Rossi.