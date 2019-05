L’incidente questa mattina sulla Siena-Firenze Siena, si ribalta bus pieno di turisti: un morto e diversi feriti L’autobus si è adagiato su un fianco sul raccordo autostradale Siena-Firenze. L’Anas ha chiuso provvisoriamente il tratto in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni

Un morto e diversi feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman di turisti stranieri, uscito di strada ribaltandosi sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/0KDYlCYYw6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 maggio 2019



#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 maggio 2019



Un bus turistico si è ribaltato questa mattina intorno alle 9.30 sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni vicino Siena in direzione sud.I vigili del fuoco hanno estratto le ultime tre persone rimaste incastrate tra le lamiere dell'autobus uscito di strada sulla Firenze-Siena. E' una donna di 40 anni e, moltoprobabilmente, la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, presumibilmente Russi, il corpo senza vita scoperto mentre sollevano il mezzo con una autogru da parte dei vigilidel fuoco. La comitiva si stava spostando da Montecatini per andare a visitare Siena. Sale intanto il bilancio dei feriti, alcuni estratti dalle lamiere dagli stessi vigili del fuoco.Secondo quanto appreso, dovrebbero essere in tutto 30, di cui 4 in codice rosso che sono stati trasportati all'ospedale 'Le Scotte' e 21 i codici verdi. Altri avrebbero subito solo lieviescoriazioni. Ancora incerta la dinamica dell'incidente.L'autista è già stato sottoposto ad alcoltest e sarebbe risultato negativo. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una scarpata terminando la sua corsa in un bosco. Nessuno avrebbe visto l'incidente dall'Autopalio. A darel'allarme sono stati tre boscaioli che stavano lavorando vicino a dove il bus ha terminato la sua corsa.