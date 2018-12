Omicidio stradale L'addio di Siena ad Arturo, il 17enne travolto ed ucciso da un pirata della strada Una gran folla ha partecipato ai funerali della giovane vittima falciata sulla strada da un furgone

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Una folla commossa ha partecipato, a Siena, ai funerali di Arturo Pratelli, per dare l'ultimo saluto alla giovane vittima falciata ed uccisa sul ciglio della strada. Il giovane è stato investito da un pirata della strada venerdì 28 dicembre, a Sovicille nel senese, mentre si dirigeva a piedi verso casa dopo essere sceso da un pullman di linea. Tornava dall'allenamento della sua squadra di calcio.Il camion era guidato da un commerciante ortofrutticolo di 45 anni, Marco Bedana, ora in carcere a Rovigo con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga.Alle 9.30 il feretro, avvolto nella bandiera della contrada dell'Aquila, a cui Arturo apparteneva e con sopra la sciarpa della Robur, di cui era tifosissimo, è stata portata in piazza del Campo.Ad attendere la bara e a testimoniare la vicinanza e l'affetto ai familiari del 17enne gli amici, tantissimi, tutto il popolo dell'Aquila, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, la presidente della Robur Anna Durio, i dirigenti e i ragazzi del Gsd Berardenga, la squadra di calcio in cui Arturo militava.Il corteo funebre, dopo aver percorso le strade del centro storico, è arrivato alla Chiesa della Santissima Annunziata, piena di gente, dove si sono svolte le esequie. Parte delle centinaia di persone presenti al funerale è dovuta resta fuori."Non si accetta che i genitori seppelliscano il figlio 17enne", ha detto Don Flavio Frignani, correttore dell'Aquila, a cui Vincenzo Pratelli ha chiesto di celebrare la messa d'addio del figlio. "Signore insegnaci la speranza, ora non ce la facciamo. Questa è una morte assurda", ha aggiunto il sacerdote.All'uscita della bara dalla chiesa, i 'Boys' della Robur, con il loro striscione, che anche Arturo aveva srotolato molte volte allo stadio, hanno scandito in coro il nome del loro amico: "Arturo Pratelli! Arturo Pratelli!".