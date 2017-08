Almeno 60 bambini tra le vittime Sierra Leone, centinaia di morti per frane e inondazioni E' salito ad almeno 312 il numero dei morti causati dalle inondazioni e dalla frana che hanno colpito la capitale del Sierra Leone, Freetown

Tra le vittime almeno 60 sono bambini. Lo riferisce Il quotidiano The Sierra Leone Telepraph, aggiungendo che più di 100 persone sono morte per uno smottamento a Regent, località a sud della capitale Freetown. In precedenza, dopo un primo bilancio di 18 morti fornito dalla Croce Rossa, un dipendente dell'obitorio di Freetown aveva comunicato che nelle camere mortuarie della capitale sarebbero stati portati 180 cadaveri.