Roma Sindacati: manifestazione nazionale su pensioni 1 giugno a piazza del Popolo 9 maggio assemblee a Padova, Roma, Napoli.

Una manifestazione nazionale sabato 1 giugno in piazza del Popolo a Roma e prima tre assemblee il 9 maggio a Padova, Roma e Napoli. Così i sindacati Spi-Cgil,Fnp-Cisl e Uilp-Uil annunciano l'avvio della mobilitazione dei pensionati per protestare "contro la totale mancanza di attenzione nei loro confronti da parte del governo", che si è "mostrato del tutto sordo" alle loro richieste. "L'unica misura messa in campo - denunciano - è stata quella del taglio della rivalutazione" delle pensioni.I sindacati sostengono che "l'unica misura messa in campo è stata quella del taglio della rivalutazione, che partirà dal primo aprile e a cui siaggiungerà un corposo conguaglio che i pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi. La tanto sbandierata pensione di cittadinanza invece - proseguono Spi, Fnp e Uilp - finirà per riguardare un numero molto limitato di persone e non basterà ad affrontare il tema della povertà".Inoltre, "nulla è stato previsto sul fronte delle tasse, chei pensionati pagano in misura maggiore rispetto ai lavoratoridipendenti, e tanto meno sulla sanità, sull'assistenza e sulla non autosufficienza, che sono temi di straordinaria rilevanza per la vita delle persone anziane e delle loro famiglie e che necessiterebbero quindi di interventi e di risorse".Il governo, concludono Spi, Fnp e Uilp, "si è mostrato del tutto sordo alle rivendicazioni e alle necessità dei pensionati italiani, accusati addirittura di essere degli avari per aver osato protestare a fine dicembre contro il taglio della rivalutazione. La loro mobilitazione è quindi necessaria e non più rinviabile".