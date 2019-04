Coinvolto anche il figlio In carcere il Sindaco di Maierà nel cosentino. L’accusa è bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio Il Sindaco, anche imprenditore delle costruzioni edili pubbliche e private, è accusato con il figlio di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sequestrati beni per 1,5 milioni di euro

“Affari di famiglia” è il nome che la Guardia di Finanza di Scalea ha dato all’operazione che ha portato in carcere il Sindaco di Maierà in provincia di Cosenza, Giacomo De Marco e il figlio Gino. Per entrambi l’accusa e bancarotta fraudolenta e autoriciclaggioE di "affari" negli anni ne avevano fatti. Le indagini si sono concentrate sul fallimento di una società riconducibile al sindaco, imprenditore immobiliare sia nel pubblico che nel privato, analizzando bilanci, documenti contabili e bancari. Controlli che hanno fatto emergere numerose condotte dolose per distrarre beni aziendali e finalizzate a danneggiare i creditori, tra cui l'Erario ed una società in house della Regione Calabria.Ad aggravare la pozione del Sindaco e del figlio è stata la sottoscrizione di un contratto di affitto di un ramo d'azienda tra una società fallita ed un'altra dove il figlio risultava amministratore ma in realtà gli affari erano gestiti dal padre. L’obbiettivo era quello di svuotare la società fallita in danno dei creditori.Il ramo d'azienda, affittato per soli 1.200 euro l’anno, ha consentito alla società del figlio del sindaco di aggiudicarsi molti appalti pubblici per un giro d’affari di svariati milioni di euro. Da qui l’ipotesi di autoriciclaggio.L’operazione ha portato al sequestro di quote societarie, nonché rapporti finanziari e beni immobili e mobili per un totale di circa 1,5 milioni di euro.