Dopo lo storico incontro Singapore, Trump e Kim: ok a reciproci inviti . Seul: sospendere manovre militari Usa

Dopo lo storico vertice di ieri a Singapore fra Trump e Kim, Seul apre all'ipotesi di sospendere le manovre militari congiunte con gli Usa, obiettivo la denuclearizzazione. 'Da capire proposta Trump, ma vogliamo favorire negoziati', dice la Corea del Sud. Il leader nordcoreano fa intanto sapere che la posizione condivisa con Washington è quella di azioni 'passo passo'. E per raggiungere l'obiettivo, bisogna mettere da parte l'antagonismo reciproco. Il tycoon sottolinea che l'incontro con Kim Jong-un ha aiutato a evitare una 'potenziale catastrofe nucleare'.Per raggiungere la pace nella penisola coreana e realizzare la sua denuclearizzazione Corea del Nord e Usa devono mettere fine" all'antagonismo reciproco", afferma Kim. L'incontro di Singapore ha aiutato a evitare una "potenziale catastrofe nucleare", secondo Trump. I due leader hanno intanto accettato i reciproci inviti a recarsi in visita nei rispettivi paesi. Domani invece Pompeo sarà in Cina.