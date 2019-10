Sinodo per l'Amazzonia Rubano la statuetta della madre terra "pachamama" da chiesa in Vaticano e la gettano nel tevere A compiere il raid all'alba, durante un momento di preghiera, sono stati alcuni attivisti ultraconservatori contrari alla presenza di quello che considerano un simbolo pagano: l'operazione e' stata postata sui social network, compreso il lancio nel fiume.

Una statuetta in legno raffigurante una donna incinta ("pachamama" che simboleggia la madre terra, ndr) portata dagli indigeni che partecipano in questi giorni al Sinodo per l'Amazzonia, è stata rubata dalla chiesa di Santa Maria Traspontina, in via della Conciliazione a Roma, e gettata nel Tevere.A compiere il raid all'alba, durante un momento di preghiera, sono stati alcuni attivisti ultraconservatori contrari alla presenza di quello che considerano un simbolo pagano: l'operazione e' stata postata sui social network, compreso il lancio nel fiume.La "pachamama" era stata esposta la prima volta durante la cerimonia tenutasi nei Giardini vaticani il 4 ottobre scorso, alla presenza di Papa Francesco a inizio Sinodo.In questi giorni, durante i briefing, Ruffini era gia' intervenuto sulla polemica della statuetta. "Credo che banalmente rappresenti la vita ma questo e' il pensiero mio in quanto Paolo Ruffini non da Prefetto della Comunicazione. Sappiamo che alcune cose nella storia possono avere tante interpretazioni, anche nelle chiese puoi trovare cose che vengono dal passato. Vedere simboli di paganesimo e' vedere il male dove il male non c'e'".