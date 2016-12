Siria, Cremlino annuncia: firmato accordo per tregua generale Raggiunta intesa tra governo siriano e opposizione

La Russia ha annunciato la firma di una tregua generale in Siria, sottoscritta dal governo siriano e le forze di opposizione, che scatterà alle ore 00:00 del 30 dicembre. E' stato annunciato durante un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il ministro della Difesa Sergei Shoigu, come riporta Ria Novosti.Subito dopo aver comunicato la raggiunta intesa per un cessate-il-fuoco, Putin ha annunciato anche una "riduzione" della presenza militare russa in Siria: "Sono d'accordo con la proposta formulata dal ministero della Difesa a proposito di una riduzione della nostra presenza militare in territorio siriano", ha dichiarato il leader del Cremlino in occasione di una riunione con il titolare del dicastero, Sergei Shoigu, e con il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, trasmessa dalla televisione di Stato."Noi comunque", ha avvertito Putin, "continueremo assolutamente la lotta contro il terrorismo internazionale". Il presidente russo ha ribadito inoltre il sostegno di Mosca ad Assad. La tregua, confermata nel frattempo dalle Forze Armate lealiste, scatterà alla mezzanotte prossima ora locale, le 23 in Italia, in tutto il Paese mediorientale. Ne resteranno tuttavia esclusi i jihadisti dello 'Stato Islamico' e gli ex qaedisti di Jabhat Fateh al-Sham, già Fronte al-Nusra, così come le fazioni loro alleate.La Turchia e la Russia sono i garanti della tregua generale annunciata per la Siria, che scatterà a mezzanotte. "L'accordo non comprende i gruppi che sono inseriti nella lista dei gruppi terroristici. Turchia e Russia sono i garanti dell'accordo" firmato dal governo siriano e dall'opposizione, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Lo riporta l'agenzia Anadolu.