2019/10/14 08:55

"Turchia cessi subito le operazioni militari" Siria, Di Maio-Le Drian: "Cruciale che l'Ue parli con una voce sola" Il ministro degli Esteri italiano e il suo omologo francese hanno condiviso il messaggio in una bilaterale prima dell'inizio del Consiglio Esteri dell'Ue a Lussemburgo: "Italia e Francia restano convinte che non ci sia alternativa ad una soluzione politica in Siria"

Il conflitto in Siria. La Germania blocca la vendita di armi ad Ankara Continua l'operazione militare turca in Siria. Erdogan: se Ue ci ostacola mandiamo i profughi Condividi "Italia e Francia sollecitano la Turchia a cessare subito le operazioni militari nel nord est della Siria, condannandole. E' cruciale che l'Ue mantenga una posizione unita sulla Siria e parli con una voce sola". Questo il messaggio che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian, hanno condiviso in una bilaterale prima dell'inizio del Consiglio Esteri dell'Ue a Lussemburgo, secondo quanto riportano fonti ufficiali.



"L'operazione turca - si legge - rischia di mettere a repentaglio i progressi raggiunti dalla coalizione nella lotta per sconfiggere Daesh, alla quale l'Italia ha partecipato attivamente. Inoltre mina ulteriormente una soluzione politica alla crisi, aggravando le sofferenze della popolazione civile e mette a rischio il risultato ottenuto in campo umanitario nel nord est, hanno convenuto i ministri,secondo le fonti ufficiali". "Italia e Francia restano convinte che non ci sia alternativa ad una soluzione politica in Siria", conclude il messaggio di DiMaio e Le Drian.

