L'offensiva turca ​Siria, Erdogan: "Cacceremo i curdi se l'accordo con Putin fallisce"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan minaccia di "sgomberare i terroristi" al confine con la Siria settentrionale se la milizia curda siriana non si ritirerà entro la fine della scadenza concordata con la Russia, ossia in caso di fallimento dell'intesa raggiunta a Sochi con il presidente russo Vladimir Putin. "Se i terroristi non avranno lasciato il terreno alla fine delle 150 ore, prenderemo il controllo e faremo piazza pulita da soli", ha detto Erdogan durante un discorso televisivo a Istanbul, riferendosi alla milizia Ypg, che la Turchia classifica come gruppo "terrorista".

Truppe siriane al confine con la Turchia

Le truppe siriane hanno raggiunto un'area chiave vicino al confine con la Turchia dopo aver inviato ulteriori rinforzi nella regione, in quello che secondo gli osservatori è il loro più massiccio dispiegamento nell'area da anni.

In particolare, le forze del regime siriano sono entrate nei confini provinciali della città di Ras al Ayn, come riferisce l'agenzia di stampa statale Sana. Si tratta di un territorio preso dai militari turchi al termine di un'offensiva di una settimana contro i curdi siriani. Le truppe siriane si sono dispiegate anche lungo una strada che si estende per circa 30 km a sud della frontiera, ha aggiunto l'agenzia di stampa.