Siria, Erdogan: "Preso il controllo del centro di Afrin". Oltre 1500 combattenti curdi uccisi In Siria sono oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che i combattenti siriani, alleati di Ankara, hanno preso il controllo "totale" del centro della città siriana a maggioranza curda. "Le unità delle Forze siriane di liberazione, sostenute dall'esercito turco, hanno preso il controllo totale del centro di Afrin questa mattina alle 8:30 (le 6:30 in Italia)", ha dichiarato Erdogan. l presidente ha parlato da Ankara, dove si celebra l'anniversario della vittoria di Canakkale, quando nel 1915 l'impero ottomano, grazie a delle mine piazzate nel Mar di Marmara, riuscì a respingere l'assalto della Royal Navy inglese e della marina francese che intendevano occupare Istanbul (all'epoca Costantinopoli ndr).​Oltre 1.500 combattenti curdi sono stati uccisi in due mesi, da quando è iniziata l'operazione "Ramoscello d'ulivo" lanciata dalla Turchia sull'enclave curdo-siriana dell'Afrin. La maggior parte sono morti in seguito ai raid aerei e ai colpi di artiglieria, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani.Per gli attivisti dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti.L'offensiva turca contro l'enclave curda di Afrin va avanti da circa due mesi e ha costretto all'esodo almeno 150.000 civili. Secondo gli attivisti dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi avrebbero colpito il principale ospedale della città, uccidendo almeno dieci persone tra cui due donne incinte, ma Ankara ha negato.Sono oltre 20mila le persone che hanno lasciato ieri Ghouta Est, la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco, per un totale di 50mila civili evacuati da giovedì scorso. Cifre fornite dall'Osservatorio siriano dei diritti umani, che riferisce anche della caduta delle cittadine di Kfar Batna e Saqba nelle mani del regime siriano, che dal 18 febbraio ha lanciato una pesante offensiva per riconquistare il territorio ribelle, da oltre 4 anni sotto assedio.