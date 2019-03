"Il crociato italiano è stato assassinato negli scontri" Siria, Isis annuncia uccisione di un combattente italiano a Baghuz Secondo le foto dei documenti pubblicate si tratterebbe di un giovane fiorentino. Negli ultimi anni, alle fila delle Forze democratiche siriane si sono uniti molti volontari stranieri arrivati per combattere il 'califfato'

Condividi

L'Isis ha pubblicato la fotografia dei documenti di un italiano dichiarando di averlo ucciso durante una battaglia a Baghuz, in Siria. Lo riferisce il Site, il sito che monitora il jihadismo sul web. Secondo le foto dei documenti postate si tratterebbe di Lorenzo Orsetti, fiorentino, nato nel 1986.Nello scarno messaggio su Telegram, l'Isis sostiene che "il crociato italiano è stato assassinato negli scontri nella località di Baghuz". C'è anche una foto in cui si vede un uomo privo di vita vestito con un'uniforme militare.Orsetti, nome di battaglia Tekoser, il 'lottatore', combatteva da un anno e mezzo al fianco del popolo curdo contro l'esercito della Turchia e lo Stato Islamico. Nato e cresciuto a Firenze, per oltre dieci anni ha lavorato nel campo della ristorazione. Anarchico della brigata internazionale dei curdi nel nord est della Siria, lo scorso 13 marzo è partito per una nuova missione. "A quanto pare diverse case-trincee-tunnel sono rimaste. Non me lo faccio dire due volte, se tutto va bene domani riparto!", ha scritto su Facebook il giorno prima. Mercoledì scorso i combattenti curdi, tra cui Orsetti e le Unità di protezione del popolo curdo (Ypg), appoggiati da aerei americani, hanno tentato di rompere le ultime difese dell'Isis nella parte orientale della Siria, mentre i jihadisti hanno fatto resistenza nascondendosi sotto terra per sfuggire agli attacchi aerei."Mi dica cosa è successo... stavo sonnecchiando quando ho sentito il nome di Lorenzo e ho intravisto la sua fotografia al Tg3 della Toscana... Cos'è successo? E' da ieri che Lorenzo non risponde al telefono". La signora Annalisa, mamma di Lorenzo Orsetti, il militante che sarebbe stato ucciso dall'Isis ancora non ha avuto notizie ufficiali e le chiede al primo giornalista che la chiama. "E' un anno e mezzo che è partito, voleva aiutare un popolo oppresso - aggiunge - ma io non dormo più".Da settimane l'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche siriane (Sdf, secondo l'acronimo in inglese) combatte contro i jihadisti nell'ultima ridotta rimasta in mano agli estremisti nella parte orientale della Siria, al confine con l'Iraq. Negli ultimi anni, alle fila delle Sdf si sono uniti molti volontari stranieri arrivati per combattere il 'califfato' che si era creato tra Siria e Iraq.Proprio a Baghuz si sono rifugiati gli uomini dell'Isis e i loro familiari, rifugiati nella zona dalle aree da cui erano stati espulsi; e da gennaio, sotto il pressing dell'alleanza curdo-araba sostenuta dagli Usa, da Baghuz sono fuoriuscite oltre60 mila persone, tra combattenti e civili. Non è chiaro quanti siano i combattenti e i civili che rimangono asserragliati all'interno, ma l'elevato numero di persone sta allungando le operazioni militari e rimandando la conquista della città da parte dell'Sdf.