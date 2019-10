"Embargo delle armi sembra scontato, assurdo se non ci fosse" Siria, Sassoli: "Ue faccia pressioni su Russia e Usa" Allo studio dell'Ue secondo il presidente del Parlamento Europeo "devono esserci delle forti pressioni diplomatiche su America e Russia perché si assumano le responsabilità in un scena in cui loro hanno il potere

"L'embargo delle armi" alla Turchia" mi sembra scontato. Sarebbe assurdo se non ci fosse un provvedimento di questo genere". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a margine di un convegno alla Casa della Carità di Milano. "Dobbiamo passare a delle sanzioni molto concrete. Spero che oggi il Consiglio europeo dei ministri degli Esteri prenda delle decisioni in questo senso", ha aggiunto Sassoli.Allo studio dell' Ue, secondo il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli "devono esserci delle forti pressioni diplomatiche su America e Russia perché si assumano le responsabilità in un scena in cui loro hanno il potere e la possibilità di fermare queste azioni di guerra" in Siria."Deve esserci responsabilità - ha poi esortato Sassoli - da parte dell'Europa. L'Europa non può fare tutto, però deve dimostrare che non solo è indignata ma ha allo studio provvedimenti utili per fermare questo atto di guerra". Dure anche le parole nei confronti del presidente turco Erdogan: "È inutile - ha detto Sassoli - che continui a dire che è un'operazione di polizia, quando si bombardano civili, si usano le artiglierie pesanti, non è polizia è guerra. Questo credo che sia per noi intollerabile".