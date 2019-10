Il conflitto Siria, Erdogan: via i curdi o riparte attacco. Assad a Idlib: "Il presidente turco è un ladro" Il presidente siriano: "Erdogan è un ladro, ci ruba la terra". La scadenza della tregua è fissata per le 22 di oggi (le 21 in Italia)

الرئيس #الأسد مع رجال الجيش العربي السوري ببلدة #الهبيط على الخطوط الأمامية في ريف #إدلب: #أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض pic.twitter.com/RylvQRYhiJ — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 22, 2019

La Turchia andrà avanti con l'Operazione Fonte di pace nella Siria nordorientale se Washington non manterrà gli impegni presi con Ankara rispetto al ritiro dei militanti curdi, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all'aeroporto di Esenboga ad Ankara prima di partire per Sochi, dove incontra l'omologo russo Vladimir Putin per discutere degli ultimi sviluppi in Siria.La scadenza della tregua è fissata per le 22 di oggi (le 21 in Italia)Sono 700-800 i "terroristi" curdi dello Ypg che dall'inizio della tregua hanno lasciato la zona di sicurezza turca nel nord della Siria. Altri "1.200-1.300 stanno rapidamente lasciando l'area. stiamo seguendo i loro passi con attenzione, devono andarsene tutti altrimenti riprenderemo l'operazione in modo ancora più determinato", ha detto Erdogan."I terroristi che saranno incontrati" dall'esercito turco nel nord-est della siria "dopo le 22" di oggi (le 21 in italia), quando scadrà la tregua concordata da ankara e washington, "saranno neutralizzati". E'l'avvertimento lanciato con una nota dal ministero della Difesa turco, dopo che Erdogan ha confermato che non ci sarà alcuna estensione del cessate il fuoco. Finora sono "136 i veicoli che hanno abbandonato la regione", aggiunge la Difesa.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che parlerà con l'omologo russo Vladimir Putin delle città siriane al confine con la Turchia dove è entrato l'esercito di Damasco. ''Ne parlerò in dettaglio con Putin'', ha detto Erdogan all'aeroporto di Ankara prima di partire per Sochi. Le truppe siriane accompagnate dalle forze russe, ha detto Erdogan, ''sono entrate in molti modi'' nelle città di Manbij, Qamishli e Kobane lungo il confine con la Siria. ''Se Dio vuole, raggiungeremo l'accordo che auspichiamo'', ha aggiunto.Il presidente siriano, Bashar al-Assad, si è recato in visita alle truppe che combattono contro gli jihadisti nella provincia nord-occidentale di Idlib, ha riferito Damasco, precisando che "il presidente Assad ha incontrato membri dell'esercito siriano sulla linea del fronte nella città di Hbeit". "Erdogan è un ladro, ha rubato fabbriche, grano e petrolio e oggi ruba la terra", ha detto il presidente siriano, secondo quanto riferisce l'account twitter della presidenza di Damasco.La provincia di Idlib è interessata dalla fine di agosto da un cessate il fuoco, ma si registrano ancora scontri sul terreno. Questo fronte separa ribelli e jihadisti dalle aree controllate dall'esercito siriano, sostenuto da Mosca. Questa è la prima visita del presidente siriano dall'inizio della guerra nel 2011 in questa regione che sfugge ancora ampiamente al potere di Damasco ed è oggetto di una tregua annunciata dalla Russia alla fine di agosto.Le truppe americane che sono entrate in Iraq dopo essersi ritirate dalla Siria sono solo ''in transito'' e ''non hanno il permesso di restare'' nel Paese. Lo ha reso noto l'esercito di Baghdad in una nota, contraddicendo il Pentagono secondo cui le truppe americane avrebbero come obiettivo quello di ''contribuire a difendere l'Iraq'' nella lotta al terrorismo.''Tutte le forze americane che si sono ritirate dalla Siria hanno ricevuto il via libera per entrare nella regione del Kurdistan in modo da poter poi uscire dall'Iraq. Non si tratta di un'autorizzazione a queste forze di restare in Iraq'', spiega l'esercito di Baghdad nella nota.