L'offensiva di Ankara contro le milizie curde Siria, Turchia annuncia "liberazione" Ras Ain ma i curdi smentiscono In Siria l'offensiva di terra turca va avanti e Ankara annuncia di aver conquistato alcuni importanti centri abitati e la confusione nel Paese fa tornare l'isis, che ha rivendicato un attentato con autobomba con decine di vittime

Ras al Ayn, Siria (AP Photo)

Condividi

Le forze turche hanno rivendicato di aver preso il controllo della città di confine siriana di Ras al-Ain, che è stata al centro delle operazioni contro i militanti curdi. "A seguito di operazioni riuscite nell'ambito dell'operazione Peace Spring, è stato preso il controllo dell'area urbana di Ras al-Ain a est dell'Eufrate", ha annunciato il ministero della Difesa turco su Twitter.L'offensiva turca nel nord-est della Siria è penetrata fino a 8 km dal lato di Tal Abyd e 4 km dal lato di Ras al Ayn, le due località di frontiera da cui è partita mercoledì l'incursione di Ankara. Lo ha detto il vicepresidente turco Fuat Oktay. L'obiettivo dichiarato dalla Turchia è di creare una zona cuscinetto profonda almeno 30 km.



Autorità curde: Ras al-Ain ancora in mano nostra

Le autorità curde smentisconol'annuncio del ministero della Difesa turco secondo cui la cittàdi Ras al-Ain sarebbe stata conquistata dall'esercito di Ankara."Ras Al-Ain sta ancora resistendo e i combattimenti sono incorso", ha detto un funzionario delle forze democratiche sirianea guida curda, riferiscono i media internazionali. Lo stesso Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che la città, principale obiettivo dell'offensiva turca, non è stata completamente conquistata.



Ong, dieci civili uccisi in bombardamento turco

Almeno 10 civili sono stati uccisi stamane nei bombardamenti turchi nel nord-est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Al momento sono in corso violenti combattimenti.



L'Isis rivendica il primo attentato

Monta la preoccupazione sui foreign fighter. L'attentato compiuto ieri con un'autobomba nella città di Qamishli è stato rivendicato dall'Isis, secondo cui l'esplosione ha causato "decine" di vittime. Lo riferisce il Site, sito di monitoraggio del jihadismo online. Qamishli si trova nella zona sotto controllo curdo del nord della Siria, a est rispetto all'area in cui la Turchia ha avviato la sua operazione militare. Nella stessa zona c'è il carcere colpito da un raid turco, da cui, secondo le autorità locali, sarebbero poi fuggiti 5 jihadisti dell'Isis.



L'Onu: almeno 100 mila persone in fuga

In Siria, dall'inizio dell'offensiva turca, ci sono almeno 100 mila sfollati. Lo sottolinea l'Onu.



Le reazioni

Scontro Trump-Erdogan sull'attacco ai curdi in Siria. 'Fermi la guerra', avverte il presidente Usa. 'Avanti nonostante le minacce', la replica.



Usa ed Europa pronti a sanzioni contro Ankara. 'Europa priva di una influenza sostanziale inpolitica estera'. Conte: 'Ankara si fermi, la Ue non accettiricatti'