Il conflitto Siria, ultimatum della Turchia ai curdi: "Si ritirino entro domani" Militari e civili curdi hanno evacuato le città Ras al-Ayn e Tal Abyad. In base agli accordi sul cessate il fuoco la ritirata dovrà completarsi entro domani, giorno in cui Erdogan incontrerà Vladimir Putin

"Se i terroristi non si ritirano dal nord-est della Siria, "l'operazione riprenderà". Lo ha ribadito il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, aprendo a Istanbul il forum della tv statale Trt World. Ieri sera, le forze democratiche siriane a guida curda hanno annunciato di non avere più combattenti a Ras Al Ayn, la città di confine sotto il più duro assedio turco. Il ritiro è stato confermato da Ankara e dall'osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo l'accordo Turchia-Usa, tutte le zone dell'area compresa nella 'safe zone' turca dovranno essere evacuate entro la scadenza della tregua, alle 20:30 locali di domani (le 19:30 in italia). Fonti della Difesa turche riferiscono che non ci sarà alcuna estensione della tregua.La Turchia prenderà "misure necessarie" nel nordest della Siria dopo l'incontro previsto per domani a Sochi tra Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin. Lo ha annunciato lo stesso presidente turco intervenuto al Trt World Forum in corso a Istanbul. "Parleremo di questo processo con Putin e poi faremo i passi necessari", ha detto Erdogan, respingendo le accusemosse alla Turchia di avere "mire espansionistiche" in Siria.Nelle dichiarazioni riportate dai media locali, il leader turco è tornato a insistere sui timori di Anlara per la "sicurezza". "Altri possono avere interessi differenti in Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Africa e Balcani", ha accusato Erdogan, puntando il dito contro chi "crede che una goccia di petrolio sia più preziosa di una goccia di sangue".I paesi occidentali si sono "schierati dalla parte dei terroristi" contro la Turchia criticando l'operazione militare contro le milizie curde nel nord-est della Siria, ha sostenuto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando a denunciare l'isolamento di Ankara. "Riuscite a crederci? Tutto l'occidente si è schierato con i terroristi e ci ha attaccato", ha detto Erdogan, accusando esplicitamente "i paesi della Nato e i paesi dell'Unione europea".Le forze armate turche compiranno una vera e propria ''pulizia etnica'' dei curdi in Siria e ''l'Amministrazione americana sarà responsabile di questo''. Lo ha dichiarato al 'New York Times' Mazlum Kobani, il leader militare dell'alleanza curdo araba delle Forze democratiche siriane, preoccupato per il ritiro delle truppe americane dalla Siria nordorientale. ''Ci sarà una pulizia etnica del popolo curdo dalla Siria e l'Amministrazione americana sarà responsabile di questo'', ha affermato.''L'America ha bisogno di lavorare per ricostruire la fiducia con i suoi alleati contro l'Isis'', ha aggiunto Kobani riferendosi al sedicente Stato Islamico (Isis) e alla lotta che i combattenti curdihanno condotto contro i jihadisti in Siria. Secondo il comandante curdo, gli Stati Uniti dovrebbero lavorare ''per limitare il danno provocato dalla decisione di ritirarsi e tutelare le zone che abbiamo liberato insieme''. Dicendo di non voler consentire una ''occupazione turca'', Kobani ha affermato che ''ci deve essere una linea rossa: i turchi non possono compiere una pulizia etnica o un cambiamento demografico. Non lo accetteremo''.''Sarà il caos - ha detto al 'New York Times' Abdulqader Omar Nabi, 46 anni, fuggito dalla città di Ras al-Ayn dopo che la sua casa è stata distrutta da un raid aereo turco - Non sarà una zona di sicurezza. Sarà distrutta''. Suo figlio Shiyar, uscito ieri da Ras al-Ayn insieme ad altri residenti feriti a bordo di un convoglio, ha detto di temete i combattenti siriani sostenuti dai turchi. ''Non fanno alcuna differenza tra i combattenti e i civili - ha detto - Se sei un curdo, ti uccidono''.Lo stesso Kobani si trova al centro di una lotta di potere. Il regime di Damasco vuole riconquistare le terre che le Forze democratiche siriane hanno liberato dall'Isis, così come la Turchia vuole prenderne il controllo per farne la cosidetta ''zona di sicurezza'' e ricollocarvi i rifugiati che ospita.Un convoglio di 100 blindati americani ha abbandonato intanto la Siria e raggiunto il confine con l'Iraq, attraverso il valico di Semelka. A renderlo noto i media locali, secondo cui il convoglio è passato da Duhok ed è ora atteso presso la base americana di Ayn ul Esad. Il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, aveva ieri comunicato che, per decisione del presidente Donald Trump circa 1.000 soldati americani del contingente stanziato in Siria non sarebbero rientrati in America, ma sarebbero stati trasferiti in Iraq.Donald Trump sta valutando un piano, presentato dai vertici militari del Pentagono, teso a lasciare un piccolo contingente, di circa 200 militari, nel nord est della Siria, riporta il New York Times, rivelando che questo contingente avrebbe una duplice missione: impedire il ritorno dello Stato Islamico della regione a seguito dell'invasione turca ed impedire alle forze del governo siriano, con il sostegno dell'alleato russo, di prendere il controllo dei pozzi petroliferi nella regione. Fonti dell'amministrazione spiegano che Trump appare favorevole al piano, che da circa una settimana è in via di considerazione, e crede che questa mossa sarebbe sufficiente a tutelare le vittorie conseguite dagli Usa contro lo Stato Islamico. Ed a permettere alle forze curde di mantenere il controllo dei pozzi petroliferi.Non si ferma in Turchia la repressione contro il filo-curdo Hdp, unico partito in parlamento a opporsi all'operazione militare nel nord-est della Siria. Adnan Selcuk Mizrakli, eletto lo scorso 31 marzo sindaco di Diyarbakir, 'capitale' curda nel sud-est del paese, è stato arrestato stamani con accuse di "propaganda" e "associazione terroristica". Mizrakli era già stato rimosso dalla guida della città, che è stata commissariata, come decine di altri centri del sud-est governati dall'Hdp negli ultimi anni. oltre a lui, sono stati arrestati stamani altri tre sindaci della zona.