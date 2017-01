Al confine turco Siria, autobomba al mercato di Azaz: è strage. Media turchi: 60 morti

Azaz (Foto archivio)

Condividi

Una vera e propria strage si è verificata ad Azaz, città siriana al confine con la Turchia in mano ai ribelli, dove oggi è esplosa un'autobomba che ha causato la morte di decine di persone.Sarebbe di almeno 60 morti e 50 feriti il bilancio dell'esplosione secondo l'agenzia turca Anadolu, che cita fonti ospedaliere locali.L'Osservatorio siriano per i Diritti umanilmeno aveva parlato di almeno 43 morti e decine di feriti. Secondo l'Osservatorio sei delle vittime sono ribelli, ma la maggior parte sono civili.L'esplosione è avvenuta in un mercato che si trova di fronte a un tribunale islamico della città che è in mano ai ribelli siriani.Si tratta dell'ultimo attentato in ordine di tempo nella città, dove a novembre 25 persone erano morte, civili e militanti ribelli, nell'esplosione di un'altra autobomba. I ribelli avevano attribuito l'attacco all'Isis che cerca di avanzare verso Azaz.L'attentato di oggi arriva mentre è in vigore la fragile tregua concordata dal regime e ribelli con la mediazione di Russia e Turchia e non include l'Isis e l'ex affiliato ad al Qaida, Fateh al-Sham Front.