Siria, la paga è alta e c'è anche il vitalizio: boom di richieste di arruolamento dei militari russi

L’analista militare russo Denis Mokruscin ha pubblicato sul LiveJournal un post sul boom di richieste di arruolamento per andare a combattere in Siria da parte dei militari russi. La paga è di 62 dollari al giorno, la cifra mensile è tra i 1,300 e 2,600 euro mensili. Inoltre, i reduci avranno il tesserino dell’ex combattente che garantisce il vitalizio di 40 euro mensili. Non solo: avranno la precedenza nell’assegnazione degli alloggi popolari gratuiti, pensionamento a 45 anni con un corrispettivo economico che parte da 300 euro (quasi il doppio rispetto alla media russa). La pensione di un Maggiore potrà arrivare a circa 750 euro al mese. In caso di morte, infine, ai parenti sarà pagata un’assicurazione molto elevata e la pensione a vita per la perdita del capofamiglia.

I lettori del LiveJournal commentano che dai tempi della guerra in Afghanistan e delle due guerre cecene, dove non voleva andare volontariamente nessuno, la situazione è cambiata. Ora fanno a gara per andare a combattere in Siria. Secondo Mokruscin, poiché la domanda supera di gran lunga l’offerta, i comandi militari sfruttano la situazione, pretendendo dai candidati la bustarella di 650 euro per facilitare la partenza. Nessuno denuncia, però, poiché questa somma è recuperabile sul campo di battaglia in sole due settimane di servizio. Naturalmente in caso di sopravvivenza.