Continua avanzata delle forze governative nell'enclave Siria: esodo senza fine da Afrin, 150 mila in fuga. Raid aerei sulla Ghuta, uccisi 30 civili

Condividi

Di 30 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio, non verificabile in maniera indipendente, di raid aerei russi e governativi siriani sulla Ghuta, a est di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus),che dà anche conto dell'esodo senza fine dei civili in fuga da Afrin, l'enclave curdo-siriana nella Siria nord-occidentale investita da due mesi dall'offensiva militare turca.Sono circa150 mila quelli che da mercoledì a stamani sono fuggiti dalla cittadina, martellata anche nella notte - secondo fonti locali -da raid aerei e di artiglieria delle forze turche.Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave ancora in parte controllata dagli insorti dove continua l'avanzata delle truppe governative siriane dopo massicci bombardamenti che a partire dal 18 febbraio hanno provocato circa 1.200 morti, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Secondo l'emittente l'esodo avviene attraverso un corridoio dalla città di Hamuriya, al centro della Ghuta.