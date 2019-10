L'offensiva Siria: i raid turchi colpiscono un convoglio di reporter, almeno un giornalista straniero ucciso Voci su altri due cronisti morti ma non ci sono conferme. Attivista per i diritti delle donne tra i civili trucidati ieri. 5 Paesi Ue annunciano lo stop alla vendita di armi ad Ankara, Erdogan: "L'embargo sulle armi non ci fermerà". Merkel lo chiama: "ferma subito l'attacco". Trump intanto ordina il ritiro di 1000 soldati. Appello del Papa

Almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento di artiglieria dell'esercito turco nel nord-est della Siria. Lo riferiscono fonti della zona di Qamishli, affermando che non vi sono indicazioni certe sulla nazionalità del reporter.

Secondo le fonti, il giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri non lontano dalla zona del fronte dell'offensiva turca. Circolano notizie di almeno altri due giornalisti stranieri uccisi nello stesso raid, ma non vi sono conferme.

Almeno 26 civili sono stati uccisi oggi nel nord della Siria dai bombardamenti, raid e spari delle forze turche o loro alleate siriane.

Timori per la sorte di 10mila sfollati

Circa 10mila sfollati siriani, tra cui familiari di jihadisti dell'Isis, ammassati nel campo di Ayn Issa, tra Raqqa e il confine turco sono esposti all'avanzata militare turca e delle milizie cooptate da Ankara. Lo riferisce stamani l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che afferma che la polizia curdo-siriana, nota come Asayesh, ha abbandonato il compito di mantenere la sicurezza attorno al campo profughi lasciando di fatto gli sfollati al loro destino.

I curdi: scappati 800 affiliati dell'Isis

I curdi siriani dicono che quasi 800 affiliati dell'Isis sono scappati dal campo, dove intanto sono iniziati i bombardamenti turchi. Tra le 12 mila persone presenti a Ayn Issa, ci sono mogli e vedove di combattenti dell'Isis con i loro figli. L'amministrazione semiautonoma della regione curda ha detto che i detenuti hanno attaccato le guardie e travolto le recinzioni. "Il campo di Ayn Issa è ormai senza controllo", hanno riferito i curdi.

Uccisa Hevrin Khalaf, attivista per i diritti delle donne

C'è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro siriano, e il suo autista, sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un'autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia, riferiscono le forze curde. Le uccisioni di tutti e 9 i civili sono state filmate e il video diffuso in rete.

"I nove civili sono stati giustiziati in diversi momenti a sud della città di Tel Abyad", ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani, riferisce il Guardian. Nel video diffuso sulla rete, si sentono gli assassini gridare insulti mentre sparano contro i civili con le loro armi. Funzionari statunitensi hanno confermato che il filmato è autentico.

Khalaf, è stata "trascinata fuori dalla sua auto durante un attacco sostenuto dalla Turchia e giustiziata da milizie mercenarie sostenute da Ankara", ha affermato in una nota il braccio politico delle forze democratiche siriane a guida curda (SDF). "Questa è una chiara prova che lo stato turco sta continuando la sua politica criminale nei confronti di civili disarmati", ha aggiunto.

Khalaf era il segretario generale del partito per il Futuro della Siria. Mutlu Civiroglu, esperto in politica curda, ha descritto la sua morte come una "grande perdita". "Aveva un talento per la diplomazia, partecipava sempre agli incontri con americani, francesi e le delegazioni straniere".

Onu: rischio 400 mila sfollati

L'attacco turco alle postazioni curde nel nord-est della Siria ha costretto 130 mila persone a fuggire dalle proprie case, ma il numero potrebbe triplicare molto presto. E' l'allarme lanciato dall'Onu. "Ci stiamo addentrando in uno scenario in cui potrebbero esserci fino a 400 mila sfollati all'interno della Siria e attraverso le aree colpite", sostiene Jens Laerke, portavoce dell'ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), riferiscono i media internazionali.

Stop armi ad Ankara da 5 Paesi Ue

Olanda, Norvegia, Finlandia, Germania e Francia, intanto, hanno annunciato lo stop delle forniture militari ad Ankara, l'Italia non ancora. "Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri, come governo, chiederemo che tutta l'Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia" ha detto Di Maio.

Vediamo, nel dettaglio, quante e quali armi l'Italia ha venduto, a ora, alla Turchia.

La replica di Erdogan: "L'embargo sulle armi non ci fermerà"

L'embargo sulla vendita di armi non fermerà l'intervento della Turchia nel nord est della Siria, ha replicato oggi il presidente turco Erdogan . "Dopo che abbiamo lanciato la nostra operazione, hanno minacciato di imporci sanzioni economiche e l'embargo sulla vendita di armi. Ma quelli che pensano di poter fermare la Turchia con queste minacce si sbagliano di grosso", ha avvertito in un discorso trasmesso dalla tv di Stato turca.

"Penetreremo per 30-35 km, uccisi 490 terroristi"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato dell'intervento nel nord-est della Siria: "Il nostro esercito penetrerà per una profondità di 30, 35 chilometri in territorio siriano. Al momento mi risulta che 490 terroristi dell'Ypg siano stati uccisi. L'operazione 'Fonte di Pace', di cui ci assumiamo la responsabilità, è diretta a distruggere le postazioni dei terroristi Ypg, non contro i curdi che sono nostri fratelli. Vogliamo consolidare l'integrità territoriale della Siria", ha detto Erdogan.

Merkel chiama Erdogan: "Ferma subito l'attacco"

La cancelliera tedesca Angela Merkel, in una telefonata avuta oggi con il leader turco, ha chiesto a Erdogan di fermare l'offensiva. Lo riferisce l'agenzia Dpa, citando una portavoce governativa: la cancelliera si è pronunciata per "un'immediata fine dell'operazione militare". L'agenzia aggiunge che a prescindere dai giustificati interessi della Turchia, l'azione rischia di destabilizzare la regione e rafforzare l'Isis.

Il Papa invoca il dialogo: cercare soluzioni efficaci

"Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente" ha detto il Papa oggi all'Angelus. In particolare, "all'amata e martoriata Siria, da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nord-est del Paese, costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle azioni militari: tra queste popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane". "A tutti gli attori coinvolti e alla Comunità Internazionale, per favore, rinnovo l'appello a impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza, sulla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci".



La situazione sul campo

Le forze armate turche, nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, affermano di aver conquistato la cittadina di Suluk, considerato un crocevia strategico a 10 km dal confine. Lo scrive l'agenzia di stampa Anadolu. Le truppe di Ankara affermano di aver "liberato" Suluk dalle formazioni curde del YPG. Ma una fonte curda invece ha detto all'AP che i combattimenti sono ancora in corso.



L'osservatorio siriano per i diritti Umani, organismo con sede a Londra, ha reso invece noto che le milizie curde Ypg hanno inflitto delle sconfitte all'esercito libero siriano (Els), alleato della Turchia, nel nord ella Siria, nella zona di Ras al ayn. Quest'ultimo è un importante centro dell'area di cui Ankara vuole prendere il controllo a est del fiume Eufrate, passato sotto il controllo turco ieri. Tuttavia, da quanto riporta l'osservatorio, le milizie curde Ypg avrebbero sferrato una controffensiva oggi, riprendendo il controllo di alcuni villaggi. Controffensiva 'confermata' indirettamente dal ministero della Difesa di Ankara, che attraverso un comunicato ha reso noto che l'esercito turco ha il controllo di 14 villaggi e della cittadina di Suluk, conquistata stamane, mentre ieri sera risultava che Els fosse penetrata in altri 4 villaggi (18 in totale), tutti nella zona di Ras Al Ayn.

Ankara: "Liberati dai curdi 42 villaggi". Le forze turche conquistano Tel Abyad

Il ministero della Difesa di Ankara ha reso noto che 42 villaggi sono stati "liberati dai terroristi" delle milizie curde Ypg. E' stato inoltre reso noto che 25 miliziani Ypg si sono arresi ai turchi. Si tratta di centri abitati situati in prossimità delle città di Tel Abyad e Ras al Ayn, entrambe abbandonate dai marines americani lo scorso lunedì.

Successivamente, le forze turche e gli alleati siriani hanno conquistato la città di Tel Abyad. Lo afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Si tratta della più grande città conquistata finora dalle forze turche dall'inizio della loro offensiva.

Rischio scontro truppe Usa-milizie pro-Ankara

Le truppe statunitensi potrebbero essere costrette a uno scontro con le milizie filo-turche che stanno combattendo nel nord-est della Siria,dove la situazione sul terreno è "in rapido deterioramento": è quanto rivela all'AP una "fonte Usa" che ha chiesto l'anonimato,aggiungendo che le truppe americane, che in questi giorni sono anche state bersagliate da colpi d'artiglieria delle forze turche, rischiano di trovarsi isolate.

Gli Usa accusano: "Dalla Turchia attacco deliberato a nostre truppe"

I turchi sapevano della presenza americana nel nord est della Siria quando hanno sparato colpi di artiglieria. E l'attacco potrebbe essere stato voluto. Lo riferiscono al Washington Post alcuni funzionari americani, sollevando l'ipotesi che la Turchia abbia volontariamente bombardato vicino all'avamposto americano con il probabile obiettivo di allontanare le truppe statunitensi dal confine. Brett McGurk, l'ex inviato speciale di Barack Obama e Donald Trump nella campagna contro l'Isis, ritiene che l'attacco turco "non è stato un errore".

"La Turchia ci vuole lontano dalla regione del confine. Sulla base dei fatti disponibili, i colpi sparati erano un avvertimento a una postazione nota, non colpi sparati inavvertitamente" aggiunge McGurk. Quanto accaduto con i colpi turchi vicino alla postazione americana è ben più serio di quanto finora trapelato, riporta il Washington Post. Gli Stati Uniti hanno comunicato nel dettaglio alla Turchia dove si trovano le truppe americane.

Trump: molto intelligente non combattere lungo il confine

"Molto intelligente non essere coinvolti nel violento scontro lungo il confine turco, tanto per cambiare. Chi sbagliando ci ha portato nelle guerre in Medioriente vuole ancora combattere. Non ha idea della cattiva decisione che ha preso. Perché non chiedono una dichiarazione di guerra?". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito dell'offensiva turca nel nord della Siria. "I curdi e i turchi combattono da molti anni. La Turchia considera il Pkk i peggiori terroristi di tutti. Altri vorrebbero che andassimo e combattessimo per questa o quella parte. Lasciate che facciano! Stiamo monitorando da vicino la situazione. Guerre senza fine!", ha scritto ancora.

Pentagono: Usa ritirano fino a 1.000 soldati dal Nord Est

Il capo del Pentagono Mark Esper ha annunciato oggi il ritiro di un massimo di 1.000 soldati statunitensi dal Nord della Siria, per ordine di Trump, citando sulla CBS una "situazione insostenibile" per le truppe che "potrebbero trovarsi in mezzo" alla contesa tra curdi e turchi. Il presidente Trump "ci ha ordinato l'inizio di un ritiro deliberato delle forze statunitensi dalla parte settentrionale della Siria", ha dichiarato Mark Esper anche a Fox News.



Il presidente Usa: pronti a dure sanzioni

"Ho detto chiaramente alla Turchia che se non manterranno gli impegni, inclusa la tutela delle minoranze religiose, imporremo sanzioni molti dure" afferma intanto il presidente americano Donald Trump, sottolineando che le truppe Usa non possono restare in Siria per altri 15 anni "controllando il confine con la Turchia quando non riusciamo a controllare il nostro". Trump precisa che la sua amministrazione difende i cristiani e le minoranze religiose in Iraq e in tutto il mondo.