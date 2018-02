L'orrore sull'orrore Siria, l'inchiesta della Bbc: donne costrette a prostituirsi in cambio aiuti da operatori Onu e Ong A denunciarlo è un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017

Alcune donne siriane sono state costrette a prostituirsi o hanno subito abusi sessuali da parte di operatori umanitari che lavorano per le Nazioni Unite o per altre organizzazioni benefiche internazionali, in cambio di aiuti. A denunciarlo e' un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017.Secondo l'UNFPA, in vari governatorati della Siria, l'assistenza umanitaria veniva offerta in cambio di prestazioni sessuali. "Sono stati riferiti esempi di donne o ragazze che hanno sposato alcuni funzionari per un breve periodo di tempo per offrire 'servizi sessuali' in cambio di pasti" o altri aiuti umanitari. "Donne e ragazze 'senza protettori maschili', come vedove e donne divorziate, nonche' donne sfollate, sono considerate particolarmente vulnerabili allo sfruttamento sessuale".La situazione era stata denunciata per la prima volta gia' tre anni fa. Danielle Spencer, una consulente umanitaria che lavora per un ente di beneficenza, aveva raccolto nel marzo 2015 le denunce di un gruppo di donne siriane residenti n un campo profughi in Giordania. Un fenomeno cosi' diffuso, ha raccontato oggi alla Bbc, che molte donne siriane ormai si rifiutano di andare ai centri di distribuzione degli aiuti perche' temono di essere 'ricattate'. "Non consegnavano gli aiuti fino a che le donne non si concedevano". La cooperante ha parlato direttamente con donne vittime di abusi. "Mi ricordo di una donna che piangeva in una stanza, stava molto male. Una donna che si trova in un centro e aspetta di ricevere cose essenziali per poter vivere, cibo o sapone, deve essere protetta. L'ultima cosa di cui ha bisogno e' un uomo che la ricatti chiedendole di fare sesso con lei in cambio di quegli aiuti".