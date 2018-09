Giallo nel Mediterraneo Siria, jet russo scompare con 14 a bordo. Cnn: abbattuto per errore da Damasco La scomparsa dai radar è avvenuta mentre Latakia veniva colpita da razzi che Mosca ritiene lanciati da Israele e l'artiglieria siriana tentava di fermarli. Registrati lanci di razzi anche dalla fregata francese Auvergne, ma Parigi nega ogni coinvolgimento

Un aereo militare russo con 14 soldati a bordo è scomparso dai radar mentre volava sul Mediterraneo nella tarda giornata di lunedì. Secondo un ufficiale dell'esercito americano citato dalla Cnn è stato abbattuto accidentalmente dall'antiaerea di Damasco.La scomparsa dai radar è avvenuta mentre Latakia veniva colpita da razzi che Mosca ha detto essere stati lanciati da Israele e, sempre secondo la Cnn, mentre l'artiglieria siriana tentava di fermarli.A dare la notizia della scomparsa dell'aereo russo Il-20, che si travava a 35 chilometri dalla costa siriana mentre tornava alla base di Khmeimim, è stato il ministero della Difesa russo. La sorte del personale militare a bordo è "sconosciuta", ha aggiunto in una nota trasmessa dalle agenzie di stampa russe, e le ricerche del velivolo sono in corso. Una fonte dei soccorritori ha dichiarato all'agenzia Interfax che l'aereo potrebbe essere affondato nel Mediterraneo a causa di un "incidente critico non previsto" mentre era in volo.Il ministero delle Forze Armate francese ha dichiarato che le truppe francesi non sono coinvolte nell'incidente con il velivolo russo Il-20, che è scomparso dagli schermi radar al largo della costa siriana nella notte, nel momento in cui le truppe israeliane hanno colpito il territorio siriano. Lo ha riferito il quotidiano France Soir riferendosi a una fonte del dipartimento della difesa. "Le forze armate francesi negano qualsiasi coinvolgimento in questo attacco", ha detto un rappresentante del Ministero delle Forze Armate.Secondo il ministero della Difesa russo, "il velivolo IL-20 dai radar del controllo aereo è scomparso durante l'attacco di quattro aerei F-16 israeliani su obiettivi siriani nella provincia di Latakia". Allo stesso tempo, la sorveglianza radar russa dello spazio aereo ha registrato lanci di razzi dalla fregata francese Auvergne, che si trovava nella zona.Israele ha rifiutato di commentare l'attacco alla Siria e la perdita dell'aereo russo, dicendo che non commenta i messaggi dall'estero. IL-20 è un aereo per la ricognizione elettronica e il combattimento.