Decine di feriti Siria, ong: raid aereo con gas a Idlib. Il bilancio sale ad almeno 100 morti, 11 sono bambini L'Osservatorio per i diritti umani fa sapere che alcuni feriti presentano ne presentano i sintomi. Si presume l'utilizzo di cloro

E' salito ad almeno 100 morti, tra i quali undici bambini, il bilancio del raid aereo che ha sprigionato "gas tossici" contro Khan Sheikhun, città siriana della provincia di Idlib sotto il controllo dei ribelli. Lo ha indicato l'Osdh, l'Osservatorio siriano dei diritti umani.Tantissime altre persone stanno soffrendo per gli effetti dell'attacco, con fonti mediche che segnalano problemi respiratori e sintomi come svenimento, vomito e bava alla bocca, ha spiegato l'ong. Testimoni locali fanno sapere che gli ospedali della regione sono saturi e non sono più in grado di accogliere altri intossicati a causa dell'inalazione dei gas tossici, soprattutto dopo gli attacchi da parte dell'aviazione governativa siriana e di quella russa sua alleata cui si è assistito la settimana scorsa contro diversi ospedali della provincia e in quella confinante di Hama, tra cui Maaret al-Numan, Talmanes e Latamneh.

Il sito d'informazione vicino all'opposizione 'Shaam', dando stamane la notizia, sottolinea che 22 raid sarebbero stati condotti all'alba da jet russi Sukhoi. Lo stesso sito, considerando i sintomi riportati dalle persone colpite, ipotizza che il gas usato negli attacchi sia il cloro.

Tra i feriti ci sono anche membri dei Caschi Bianchi, il corpo di volontari che rischiano la vita per salvare i civili sotterrati dalle macerie.