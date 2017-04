Khan Sheikhun, la città dei ribelli Siria, ong: raid aereo con gas a Idlib, almeno 58 morti. Mogherini: "L'impunità non è un'opzione" Tra le vittime 11 bambini, 170 i feriti. Utilizzato probabilmente il cloro. L'Osservatorio siriano dei diritti Umani denuncia l'attacco chimico con "gas tossici" nella città ribelle di Khah-Sheikhoun, nel nord-est del Paese. E un raid successivo ha distrutto l'ospedale in cui venivano curate le vittime. Mogherini accusa Assad: ha la responsabilità principale. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di socurezza Onu

E' di almeno 58 morti (100 secondo al Arabiya), tra i quali undici bambini, il bilancio del raid aereo che ha sprigionato "gas tossici" contro Khan Sheikhun, città siriana della provincia di Idlib sotto il controllo dei ribelli. Lo ha indicato l'Osdh, l'Osservatorio siriano dei diritti umani.Tantissime altre persone stanno soffrendo per gli effetti dell'attacco, con fonti mediche che segnalano problemi respiratori e sintomi come svenimento, vomito e bava alla bocca, ha spiegato l'ong. Testimoni locali fanno sapere che gli ospedali della regione sono saturi e non sono più in grado di accogliere altri intossicati a causa dell'inalazione dei gas tossici, soprattutto dopo gli attacchi da parte dell'aviazione governativa siriana e di quella russa sua alleata cui si è assistito la settimana scorsa contro diversi ospedali della provincia e in quella confinante di Hama, tra cui Maaret al-Numan, Talmanes e Latamneh.

Il sito d'informazione vicino all'opposizione 'Shaam', dando stamane la notizia, sottolinea che 22 raid sarebbero stati condotti all'alba da jet russi Sukhoi. Lo stesso sito, considerando i sintomi riportati dalle persone colpite, ipotizza che il gas usato negli attacchi sia il cloro.

Tra i feriti ci sono anche membri dei Caschi Bianchi, il corpo di volontari che rischiano la vita per salvare i civili sotterrati dalle macerie.

In un altro raid, bombe sull'ospedale in cui venivano curate le vittime

Un ospedale da campo dove venivano curate le vittime del sospetto attacco chimico è stato colpito in un altro raid, secondo fonti degli attivisti. Il capo del servizio di difesa civile dell'opposizione a Khan Seikhun, citato dall'agenzia Ap, ha detto che la struttura è stata "presa di mira dopo l'attacco". Il responsabile, Abu Hamdu, ha detto che l'ospedale da campo è stato distrutto e cinque ambulanze danneggiate. Non è chiaro se ci siano state vittime.



Erdogan: "Attacco inaccettabile". E chiama Putin

I presidenti di Turchia e Russia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, hanno discusso in una telefonata del raid. Lo riferiscono fonti presidenziali di Ankara, secondo cui "Erdogan ha detto che un tale attacco disumano è inaccettabile". I due leader hanno inoltre ribadito l'importanza del mantenimento della tregua in Siria e del rafforzamento della cooperazione antiterrorismo.



Su richiesta degli insorti locali filo-Ankara, la Turchia ha inoltre inviato nella zona dell'attacco 30 ambulanze dalla provincia frontaliera di Hatay, secondo quanto riferito dalle autorità locali, citate da Anadolu. Alcuni dei feriti saranno trasportati in ospedali sul territorio turco.



Mogherini accusa Assad: "Atto orribile, l'impunità non è un'opzione"

Il regime di Bashar al-Assad ha la "responsabilità principale" del sospetto attacco chimico a Khan Sheikhun. "Oggi la notizia è tremenda", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, parlando con i media a Bruxelles a margine della conferenza Ue-Onu che vuole concentrarsi sulla situazione di post-conflitto in Siria. "L'impunità non è una opzione", ha aggiunto Federica Mogherini in un punto stampa assieme all'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura. "Chiunque ne sia responsabile deve risponderne".

Parigi chiede riunione urgente Onu

La Francia ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault, ha parlato di attacco "mostruoso".



Intanto, da Londra, il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, sul suo profilo twitter, chiede che venga aperta un'inchiesta per trovare i responsabili del presunto attacco chimico.



Horrific reports of chemical weapons attack in #Idlib #Syria. Incident must be investigated & perpetrators held to account — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 aprile 2017

"Le notizie di un attacco chimico contro civili inermi in Siria e di bombardamenti sugli ospedali dove erano stati ricoverati i feriti sono sconvolgenti. L'Italia sarà in prima linea al Consiglio di sicurezza dell'Onu nella riunione d'urgenza, richiesta da Francia e Gb, e domani alla Conferenza di Bruxelles sulla Siria, nel condannare l'uso di armi di distruzione di massa contro la popolazione siriana e nel chiedere con forza che vengano individuati i responsabili di questo crimine contro l'umanità". Lo afferma il ministro degli Esteri Angelino Alfano.Immagini sconvolgenti, l'umanità è morta oggi in Siria". Lo dice all'ANSA Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, commentando tra le lacrime le ultime fotografie che mostrano dei bambini uccisi nella provincia di Idlib in un raid che secondo attivisti è stato condotto con armi chimiche. "La comunità internazionale, dopo sei anni di inferno, deve porre fine a questo calvario. Non ci sono figli di Assad e dei ribelli, sono tutti vittime di una guerra che non hanno voluto", ha aggiunto, facendo appello anche ai politici italiani perché esprimano la loro condanna.