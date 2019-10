L'offensiva turca in Siria La tregua mediata dagli Stati Uniti vacilla. Razzi turchi contro la città siriana di Ras al-Ayn La UE condanna l'azione militare di Ankara

Condividi

Traballa la tregua annunciata solo poche ore fa. Le forze turche e le "fazioni" a loro affiliate hanno lanciato razzi contro la città siriana di Ras al-Ayn, situata lungo il confine, nonostante l'accordo su un cessate il fuoco che stabilisce lo stop di 120 ore ai combattimenti nel nord della Siria per permettere il ritiro dei curdi. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede in Gran Bretagna legata agli attivisti delle opposizioni.



Secondo gli stessi attivisti, la calma prevale invece nelle altre località teatro nei giorni scorsi di scontri. Prima dell'annuncio della tregua, precisa l'Osservatorio, i caccia turchi hanno bombardato alcuni villaggi alla periferia di Ayn Issa provocando diversi feriti. Inoltre 20 persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti per la notizia dello stop alle ostilità che si sono tenuti ad al-Hasakeh e Qamishli.





L'annuncio della tregua

Tregua di 120 ore - 5 giorni - nell'offensiva turca contro i miliziani curdi nel Nord della Siria. E' l'accordo raggiunto nel colloquio ad Ankara tra il vicepresidente Usa, Mike Pence, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. L'annuncio dell'intesa è stato dato da Pence, che ha aggiunto: gli Usa favoriranno l'evacuazione dei combattenti curdi dalla zona di sicurezza concordata con Ankara.



Turchia: la tregua è una "pausa" dell'operazione, stop solo dopo ritiro curdi

L'accordo con gli Usa costituisce una "pausa" delle operazioni militari della Turchia in Siria, che si trasformerà in una fine definitiva dell'offensiva solo se i curdi si ritireranno interamente, come concordato. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.



Pence: cominciato il ritiro delle forze curde

Il ritiro delle milizie curde dell'Ypg dal confine con la Turchia è iniziato. Lo ha riferito il vice presidente Usa Mike Pence, spiegando che "il nostro impegno con la Turchia è che collabori con i membri dell'Ypg per facilitare un ritiro ordinato nelle prossime 120 ore". Il ritiro, ha aggiunto parlando ad Ankara, è "letteralmente già iniziato". Le forze curde si ritireranno da una "linea di demarcazione" a 32 chilometri dal confine.



Presto stop alle sanzioni Usa contro Ankara

Secondo Pence, dopo il ritiro delle milizie curde dal confine turco-siriano, entro cinque giorni, partirà il ritiro delle forze armate turche. Dopo che il cessate il fuoco sarà diventato permanente saranno revocate le sanzioni Usa contro la Turchia.



La svolta nell'incontro mediato dall'ambasciatore Usa

Il colloquio Pence-Pompeo-Erdogan che ha portato alla svolta è durato un'ora e 40 minuti e ha visto la presenza come 'mediatore' di James Jeffrey, l'ex ambasciatore Usa ad Ankara e attuale inviato speciale di Donald Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis. Finora Erdogan aveva sempre rifiutato l'ipotesi di una tregua, insistendo sul fatto che Ankara non si sarebbe fatta spaventare dalla minaccia di sanzioni.



Confermata visita Erdogan a novembre alla Casa Bianca

La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan il 13 novembre alla Casa Bianca su invito del presidente americano Donald Trump è stata confermata dopo l'accordo raggiunto stasera tra i due Paesi per una tregua dell'offensiva in Siria, ha annunciato il ministro degli Esteri turco Cavusoglu.



Trump: grande giorno, sono fiero degli Usa

"Questo è un grande giorno per la civiltà. Sono orgoglioso degli Stati Uniti per essermi rimasti fedeli nel seguire un percorso necessario, anche se non convenzionale". Lo scrive il presidente Donald Trump su Twitter dopo l'annuncio della tregua in Siria tra Turchia e curdi. "La gente ha provato a fare questo 'accordo' per molti anni. Milioni di vite saranno salvate. Congratulazioni a tutti", ha aggiunto.



Curdi: pronti a rispettare cessate il fuoco

I curdi sono pronti a rispettare il cessate il fuoco con la Turchia nel Nord-Est della Siria. La conferma arriva da più fonti. "Siamo pronti a rispettare il cessate il fuoco", ha detto Mazlum Abdi, comandante delle Forze democratiche siriane (Fds) a Kurdish TV. La posizione è stata confermata anche da un politico curdo di spicco, Aldar Xelil, ad Al Arabiya. Un altro comandante curdo, Mazlum Kobani, ha detto che le milizie curde del nord della Siria sono state parte dell'accordo raggiunto stasera da Usa e Turchia per una tregua e hanno ricevuto "garanzie" sul loro futuro da Washington, confermando che intendono fare "tutto il necessario per far funzionare il cessate il fuoco". "È una vittoria della resistenza dei combattenti", ha aggiunto Kobani.



La UE condanna l'azione militare di Ankara

"L'UE condanna l'azione militare unilaterale della Turchia nel nord-est della Siria, che causa sofferenze umane inaccettabili, compromette la lotta contro Daesh e minaccia pesantemente la sicurezza europea. Il Consiglio europeo prende atto dell'annuncio di Stati Uniti e Turchia riguardo a una sospensione di tutte le operazioni militari. Esorta nuovamente la Turchia a cessare la sua azione militare, a ritirare le sue forze e a rispettare il diritto internazionale umanitario. In seguito alle conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019, ricorda che alcuni Stati membri hanno deciso di bloccare il rilascio delle licenze di esportazione di armi alla Turchia". E' quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio Europeo che si e' svolto a Bruxelles. "L'Unione europea rimane impegnata a proseguire i suoi sforzi volti ad affrontare in maniera efficace la grave crisi umanitaria e dei rifugiati in funzione del mutare delle necessita', anche sostenendo gli Stati membri che sono confrontati alle sfide piu' ardue in termini di flussi migratori nel Mediterraneo orientale", prosegue il Consiglio Ue, che in merito alle attivita' illegali di trivellazione della Turchia nella zona economica esclusiva di Cipro ha riaffermato "la propria solidarieta' nei confronti di Cipro".